Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tüm eğitim camiasının, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir tatil dönemi geçirmesini temenni etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemi yarın tamamlanacak.

Karnelerin verilmesiyle, ilköğretimde 26 bin 577, orta dereceli okullarda ise 28 bin 973 öğrenci yarıyıl tatiline başlayacak.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönemi ise 16 Şubat Cuma günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu yayımladığı mesajda, eğitim camiası olarak, büyük bir özveri ve gayretle geçirilen yoğun ve yorucu bir akademik dönemin ardından, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci döneminin tamamlandığını ifade etti. Çavuşoğlu, sağlık ve huzur dolu bir tatil dönemi geçirilmesini temenni etti.

-“Bu tatil dönemi, yeni hobiler keşfetmek, kendinizi tanımak ve bilgi birikiminizi artırmak için güzel bir fırsat olacak”

Öğrencilere seslenen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bu kısa ara tatil sürecini hem dinlenerek hem de hobilerinizi gerçekleştirerek değerlendirmelisiniz.

Kısa ara tatil sürecini dinlenerek ve eğlenerek geçirirken, aynı zamanda kendinizi geliştirmenizi ve yeni bilgiler öğrenmenizi istiyorum. Bu tatil dönemi, yeni hobiler keşfetmek, kendinizi tanımak ve bilgi birikiminizi artırmak için güzel bir fırsat olacaktır. Unutmayın ki, kitaplarla, sanatla, sporla ve ailelerinizle geçireceğiniz bu anlamlı zamanlar, sizlerin bireysel gelişimine katkı sağlayacaktır.”

-“Eğitim, sadece okullarda değil, aynı zamanda aile içinde de devam etmelidir”

Bu süreçte velilere de düşen önemli sorumluluklar olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızı bu tatil sürecinde de destekleyerek, birlikte kaliteli zaman geçirmek ve iletişimi güçlendirmek, onların duygusal ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

Eğitim, sadece okullarda değil, aynı zamanda aile içinde de devam etmelidir. Bu nedenle, onların hayallerine ortak olun, birlikte kitap okuyun, daha fazla zaman geçirmeye özen gösterin, güzel anılar biriktirin. Bu anıların, sadece çocuklarınızın değil, aile bağlarınızın da güçlenmesine vesile olacağını unutmayın.”

Eğitim camiasının fedakâr öğretmenlerine de bu dönemde gösterdikleri çabalar için teşekkür eden Nazım Çavuşoğlu, “Bu ara tatil döneminde, biraz olsun dinlenmeyi ve kendinize zaman ayırmayı unutmayın” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, tüm öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir tatil dönemi dileyerek, sevgi ve saygılarını sundu.