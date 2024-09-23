Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet İlkokul, ortaokul ve liselerde 2024-2025 eğitim yılı bugün başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 128 okulda yaklaşık 28 bin öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda ise yaklaşık 30 bin ortaokul ve lise öğrencisi bugün ders başı yapıyor.

Yeni öğretim yılı, Bakanlar Kurulu kararıyla “öğretmen atamalarının henüz tamamlanmamış olması" nedeniyle bir hafta ertelenmişti.

İlkokullar ve Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda birinci dönem karne dağıtımı 31 Ocak Cuma yapılacak ve yarı yıl tatili 1-16 Şubat tarihleri arasında olacak, ikinci dönem ise 17 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Karne ve Tamamlama Belgeleri 16 Haziran Pazartesi verilecek.