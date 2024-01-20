İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
Gezeravcı ile birlikte 3 astronotun daha bulunduğu Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
Axiom Space, çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün UUİ'ye yaklaşma sürecini internet sitesinden canlı yayınladı.
Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan aracın, TSİ 13.45 sıralarında UUİ'ye kenetlendi.
UUİ'ye ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşılayacak.