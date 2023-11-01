İlk Rum-Yunan Yüksek İşbirliği Konseyi 9-10 Kasım’da Atina’da gerçekleştiriliyor.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve kabinesi, Rum –Yunan Yüksek İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısına katılmak üzere Atina’ya gidecek.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis gazetecileri bilgilendirmek üzere dün Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, Yüksek İşbirliği Konseyi’nin, Nikos Hristoduolidis’in başkanlık görevini devralmasının ardından Yunanistan’a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde, Rum ve Yunan hükümetleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun iyileştirilmesi ve AB içerisinde ortak hedefleri ileri götürmek hedefiyle ihdas edildiğini hatırlattı.

Letimbiotis’e göre Rum ve Yunan hükümetlerinin ortak ilgi alanlarındaki konuların ele alınacağı Yüksek İşbirliği Konseyi’nde ortak hedefler ve somut dönüm noktaları belirlenecek. Yüksek İşbirliği Konseyi’nin oluşumu ve programına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde basınla paylaşılacağını ekledi.