banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Kamuda kış mesaisi yarın  başlıyor
Kış mesaisi yarın başlıyor
55'i yerel, 80 pozitif vaka
55'i yerel, 80 pozitif vaka
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri artırıldı”
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri...
banner376

Kedilerin kuyruk hareketleri ne anlama geliyor?

19 Eylül 2021 Pazar 16:08
Kedilerin kuyruk hareketleri ne anlama geliyor?

Eğer bir kedi sahibiyseniz ya da bir kediyi sevme onuruna eriştiyseniz, siz severken küçük dostunuzun kuyruğunu hızlıca sallamaya başladığını fark etmişsinizdir. Peki kedilerin hızlıca kuyruk sallamasından ne anlamalıyız? İşte bilmeniz gerekenler...

Kedilerin kuyruk hareketleri duygu durumları ile ilgili mesaj verir. Kediler sevildikleri zaman bazen hızlıca kuyruklarını sallamaya ve vurmaya başlarlar. Genellikle kuyruklarını yukarı ve aşağı sallaması kızdıklarının belirtisidir. Sinirli olduklarını bu şekilde anlatırlar. Kediler kuyruklarını düz bir şekilde salladıklarında ise beklenti içinde oldukları anlamına gelir. Genellikle avlandıkları zaman kuyruklarını düz bir şekilde sallarlar. Mama beklerken de bu davranışı gözlemleyebilirsiniz.

banner341
Eğer kedi dostunuz kuyruğunu size doluyorsa, sizinle dost olmak istediğinin ve ilginizi çekmeye çalıştığının bir göstergesidir.

Kediniz eğer kuyruğu yerdeyken sallıyorsa, bu da sevildiklerini anladıkları anlamına gelir. Kediler korktuklarında ya da suçluluk duyduklarında da kuyruklarını yere indirirler.

Sahiplerini gördükleri zaman ise kuyruk titretme hareketi yaparlar. Bu hareket ise heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araştırma: Bütün kedi ırkları içerisinde en saldırganı Van kedisi
Araştırma: Bütün kedi ırkları içerisinde en saldırganı Van kedisi
Midesinden Nokia 3310 model cep telefonu çıktı
Midesinden Nokia 3310 model cep telefonu çıktı
Duymadığınız eğlenceli ve ilginç bilgiler
Duymadığınız eğlenceli ve ilginç bilgiler
‘İnsan yüzlü örümcek’ hayrete düşürdü
‘İnsan yüzlü örümcek’ hayrete düşürdü
Dünya Pandemi Sonrası Dijitalleşiyor!
Dünya Pandemi Sonrası Dijitalleşiyor!
Bilim insanlarından geleceği değiştirecek adım
Bilim insanlarından geleceği değiştirecek adım
Hamile hamamböceği ameliyat edildi
Hamile hamamböceği ameliyat edildi
Beyin yakan bir soru! 3 dakikadan önce bulan pek yok…
Beyin yakan bir soru! 3 dakikadan önce bulan pek yok…
Kahve posasından gözlük ürettiler
Kahve posasından gözlük ürettiler
Hostesler ellerini neden arkada tutar?
Hostesler ellerini neden arkada tutar?

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim