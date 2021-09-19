Kedilerin kuyruk hareketleri ne anlama geliyor?

Eğer bir kedi sahibiyseniz ya da bir kediyi sevme onuruna eriştiyseniz, siz severken küçük dostunuzun kuyruğunu hızlıca sallamaya başladığını fark etmişsinizdir. Peki kedilerin hızlıca kuyruk sallamasından ne anlamalıyız? İşte bilmeniz gerekenler...

Kedilerin kuyruk hareketleri duygu durumları ile ilgili mesaj verir. Kediler sevildikleri zaman bazen hızlıca kuyruklarını sallamaya ve vurmaya başlarlar. Genellikle kuyruklarını yukarı ve aşağı sallaması kızdıklarının belirtisidir. Sinirli olduklarını bu şekilde anlatırlar. Kediler kuyruklarını düz bir şekilde salladıklarında ise beklenti içinde oldukları anlamına gelir. Genellikle avlandıkları zaman kuyruklarını düz bir şekilde sallarlar. Mama beklerken de bu davranışı gözlemleyebilirsiniz.

Eğer kedi dostunuz kuyruğunu size doluyorsa, sizinle dost olmak istediğinin ve ilginizi çekmeye çalıştığının bir göstergesidir.

Kediniz eğer kuyruğu yerdeyken sallıyorsa, bu da sevildiklerini anladıkları anlamına gelir. Kediler korktuklarında ya da suçluluk duyduklarında da kuyruklarını yere indirirler.

Sahiplerini gördükleri zaman ise kuyruk titretme hareketi yaparlar. Bu hareket ise heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtir.