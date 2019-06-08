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Hostesler ellerini neden arkada tutar?

Hostesler ellerini neden arkada tutar?

08 Haziran 2019 Cumartesi 19:50
Hostesler ellerini neden arkada tutar?

Bugüne kadar kaç kere uçakla seyahat ettiniz? Peki, daha önce hiç uçağa bindiğiniz hosteslerin sizi elleri arkada beklediğini fark ettiniz mi? Peki, bunun nedenini hiç merak ettiniz mi?

Az çok etrafı gözlemleyen ve uçak seyahatleri konusunda tecrübeli bir kimse iseniz bu olayı mutlaka fark etmişsinizdir. Bu konuyu bilmeyen birçok insan hosteslerin bunu bilmeyerek yaptığını ya da yolculara karşı “kibar” bir hareket olduğunu düşünüyorlar.

Ancak bu fikir oldukça yanlış, hosteslerin bu hareketi yapmalarının aslında oldukça basit bir nedeni var. Uçakların kalkışı esnasında hostesler gelen yolcuları karşılarken bir yandan da eksik yolcunun olup olmadığını belirlemeleri gerekir.

Bunun içinde bir sayaç kullanırlar. Hostesler yolcuları herhangi bir nezaketsizlik yapmamak için ellerini arkaya atarak sayaçları yolcuların görmeyeceği şekilde tutarlar. Bu sayede yolcuları sayan hostesler eksik yolcunun olup olmadığını kolayca belirler.

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