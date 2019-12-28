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Hamile hamamböceği ameliyat edildi

Rusya'da veterinerler, hamile olan hamam böceğini ameliyat etti. Anestezi ve ağrı kesici vererek nano-ameliyat gerçekleştirildi.

Hamile hamamböceği ameliyat edildi

Rusya'da veterinerler, hamile olan hamam böceğini ameliyat etti. Anestezi ve ağrı kesici vererek nano-ameliyat gerçekleştirildi.

28 Aralık 2019 Cumartesi 22:39
Hamile hamamböceği ameliyat edildi

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde veteriner hekimler bir hamam böceğini başarıyla ameliyat etti. Aslen Güney Amerika ormanlarında yaşayan bir tür olan Archimandrita hamam böceğinin sahibi, yenisini almak daha az masraflı olacak olsa da, umudu kesmeyip evde beslediği hayvanını veterinere götürdü.

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Bölgedeki veteriner hekimler daha önce hiç böyle bir hastayla ilgilenmese de duruma kayıtsız kalmadı. Hamile olan hamam böceği bazı sorunlarla karşı karşıyaydı ve yavrularının geliştiği kozayı iç kısmına çekemiyordu ve kozanın dışarıda kalması enfeksiyon riski yaratıyordu.

Veterinerler de anestezi ve ağrı kesici vererek böceği uyuşturup nano-ameliyat gerçekleştirdi. Yumurta kesesi kozadan çıkarıldı ve böcek böylece keseyi rahatlıkla içeri çekebildi. Hamam böceği daha sonra tamamen iyileşmesi için sahibine verildi. Veterinerler yaptıkları işi, Levşa isimli ustanın bir pireye nal yaptığı Rus masalında olanlara benzetti. (Kaynak: Sputnik)

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