Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (MEB) “İlektra” hedefinde yapılacak olan araştırma sondajından kaliteli, fazla miktarda ve ticari açıdan faydalanılabilir doğalgaz varlığı sonucunun çıkması halinde, burada doğalgaz olduğunun teyit edilmiş olacağı bildirildi.

Politis gazetesi, söz konusu hedefte sondaj matkabıyla çalışma yapılacağını ve matkabın 12 kilometre derinliğe kadar inme imkanına sahip olduğunu kaydederek, “İlektra” hedefinin derinliğinin yaklaşık 6 kilometre olmasının hedeflendiğini yazdı.

Gazete, sondaj yapılacak o hedefte daha önce sismik araştırmalar da yapıldığını ve sismik araştırmaların, bölgede ticari açıdan yararlanılabilecek doğalgaz yatağı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Haberde, elde edilen bilgilere göre “İlektra” hedefinde 10-30 trilyon ayak küp doğalgaz bulunduğunun tahmin edildiği ifade edildi.

Gazete, “İlektra” hedefinden 30 trilyon ayak küp civarında doğalgaz çıkması halinde, buranın Doğu Akdeniz’deki en büyük doğalgaz yatağı addedileceğini yazdı.

Bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili 19 Ocak-19 Haziran tarihlerini kapsayan NAVTEX yayınlandığını kaydeden gazete, çalışmaların “VALARIS DS-9” sondaj gemisiyle yapılacağı bilgisine yer verdi.