Ülkede ilaca ulaşmadaki sıkıntıların aşılması adına Çalışma Bakanlığı ile paydaşlar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla Başbakanlık’ta düzenlenen imza töreninde, protokole; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu imza koydu.

Bu protokol ile, paydaşlar, Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşmeli eczacı ve doktorların sorunlarını, işbirliği, yardımlaşma ve çözüm odaklı olarak çözmeye çalışacak. Bu amaçla doktorların reçete yazımı, eczacıların ve sigortalıların ilaç temini ve geri ödemeleri ile ilgili süreçleri değerlendirmek üzere taraflar “Denetleme ve Etik Kurulu” oluşturacak.

Taraflar bu amaçla birlikte çalışarak, yeni doktor ve eczacı sözleşmesi hazırlarken, bu sözleşmeler ışığında daha güvenli bir sistem kurulması için de gerekli tedbirleri aldı. Varılan mutabakata göre, oluşturulan yeni sistem, 1 Şubat’tan itibaren uygulamaya girecek.

-Üstel

İmza töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, bugünün ülkede yaşanan sellerden ve olumsuzluklardan ötürü üzüntülü bir gün olduğunu ancak ilaç konusunda atılan bu olumlu adımların, sorunun çözümüne yönelik derin bir nefes aldıracağına inanç belirtti.

Üstel, hava şartlarından dolayı ülkede üzücü olayların yaşandığını belirterek, mağdur olan vatandaşlara “geçmiş olsun” dileğinde bulundu; ev, araç gereç ve hayvanları zarar gören vatandaşların yanında olduklarını ve vatandaşları mağdur etmeyeceklerini vurguladı, tespitlerin hızlı bir şekilde yapılacağını ve elden gelen gayretle hasarları gidermek için çalışacaklarını söyledi.

Bu olayların yaşanmaması adına hükümet olarak gerekli tedbirleri alacaklarını ifade eden Üstel, ülkede bir süredir yaşanan ilaç sorununa da değindi.

Başbakan Üstel, bu konuda araştırmalar yapıldığını, bazı hekimler ve eczacılar ile ilgili de girişmeler olduğunu, bu çerçevede vatandaşların ilaca ulaşımında mağduriyet yaşandığını anlattı.

Vatandaşı rahatlatmak için gereken önlemlerin alındığını ve "yarından itibaren hiçbir ilaca erişimde zorlanma olmayacağını" belirten Üstel, protokol ile ilaca erişimdeki bütün sıkıntıların ortadan kalkacağına inanç belirterek, destek veren, imza koyan herkese teşekkür etti, “ülkeye hayırlı olsun” dedi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, protokolün hazırlanma sürecini anlatarak, sistemin daha güvenli olması adına katkı koyan herkese teşekkür etti. Eczacı, doktor ve sigortaların ortaya koyduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gardiyanoğlu, sistemin yeniden yoluna gireceğini belirtti ve ülkeye hayırlı olması temennisini iletti.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Serhat, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz ve Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu da, halkın bu konuda yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve ilaca ulaşımdaki sıkıntıların giderilmesi adına atılan bu adımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ülkeye halka hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.