Dr. İlker İpekdal

Sözlerim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur adaylarına.
Sayın Akıncı ve Sayın Tatar’a…
İster dağın ötesinden, isterse denizin ötesinden,
Nereden gelirse gelsin desteğiniz,
İkiniz de bu toprakların insanlarısınız.
İnsanlarımızın huzurudur temel desteğiniz.
Biriniz Cumhurbaşkanı seçildiğinde, diğeriniz iç siyasete yöneleceksiniz.
Farklı görüşleri savunuyor olsanız da, neticede ikiniz de aynı şeyi yapacaksınız.
Ama birleştirerek, ama parçalayarak toplumunuzun kaderini sizler etkileyeceksiniz.
Ayrı hanelerde yaşıyor olsanız da,
Aynı toprağın üzerinde, aynı güneşin altındasınız.
Aynı hanenin içerisinde ikinize de oy çıkabiliyorsa,
O güneşin sıcaklığını, o toprağın kucaklayıcılığını seçimden sonra da hissettirebilmelisiniz onlara.
Değerleriniz farklı da olsa,
Kıbrıs Toplumu’nun değil, Kıbrıs Türk Toplumu’nun Lideri olacağınızı unutmayınız.
Bu ülkeyi daha fazla kutuplaştırmamalı,
Güneşini soğutmamalı,
Toprağını kurutmamalısınız.
Biriniz Cumhurbaşkanı olduğunuzda, diğerinizle birlikte çalışacaksınız.
Aynı toplum için ter dökecek, aynı toplumun yüzüne bakacaksınız.
Tarih ikinizi de yazıyor.
Kutuplaştıran, yıkan mı olacaksınız.
Fikirleri ile toplumu kucaklayan mı?
Seçim günü değildir önemli olan,
Seçimden sonraki ilk gündür.
Toplumu bir arada tutmak için,
Hiç kimseye ya da herhangi birine değil,
Birbirinize muhtaçsınız…
İletişim: 0542-8529899