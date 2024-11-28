İkinci Rum-Yunan Hükümetler Arası Zirve'nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in katılımıyla dün Güney Kıbrıs’ta yapıldığı belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde zirvede Kıbrıs sorununun da ele alındığını yazarken, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in “ortak bilinçli bir stratejik seçim” olarak tanımladığı zirvede BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili toplaması beklenen genişletilmiş görüşme ışığında fikir alışverişinde de bulunulduğunu belirtti.

Atina ile Rum kesimi arasında Kıbrıs sorunuyla ilgili günlük, doğrudan ve kalıcı bir temas bulunduğunu teyit eden Hristodulidis, Kıbrıs’taki mevcut durumun halkın geleceği olamayacağı ve sürdürülebilir olmadığına dair iddiasını yineleyerek, ileri sürülen işgalin sona erdirilmesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) son bölünmüş üye devletinin yeniden birleşmesini öncelikleri haline getirdiklerini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise konuşmasında, uzun bir hareketsizlik döneminin ardından müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili olumlu bir dinamikten söz ederken, Atina ile Lefkoşa Rum kesiminin koordineli çabaları sayesinde bazı ilerleme işaretlerine sahip olduklarını söyledi.

Konuşmasında Türk-Yunan ilişkilerinden de söz eden ve ılımlı ortamın müzakerelerin yeniden başlaması lehine olabileceğini ifade eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ancak bunun otomatik olarak Türkiye’nin tezlerinde bir değişikliğe yol açmadığını ileri sürdü.

Egemenlik, uluslararası hukuk ve deniz hukuku konularında kararlı olduklarını da dile getiren Miçotakis, argümanlara sahip bir kişinin bunları samimi bir diyalog içinde ortaya koyma konusunda tereddüt etmemesi gerektiğine işaret etti.

Türk-Yunan ilişkilerindeki durgunluğu özgüvenli bir şekilde ele aldıklarını da dile getiren Miçotakis, Ankara’nın Avrupa ilişkilerine artık Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la sahip olduğu ilişkiler prizmasından bakıldığının unutulmaması gerektiğini öne sürdü.

Yunanistan’ın 2025-2026 yıllarında BM Güvenlik Konseyi'nin daimî olmayan üyesi olacağını da anımsatan Miçotakis, bunun ulusal hakların ön plana çıkarılması konusunda bir fırsat daha olacağına işaret etti.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın ortak bir çabayla Avrupa Konseyi’nin bağlayıcı kararlarına sahip olmayı başardığını ve bunların Ankara’nın yerine getirmesi gereken sıkı bir kriterler çerçevesi oluşturduğunu ileri süren Miçotakis, bu kriterler arasında Ankara’nın Kıbrıs sorunundaki tutumunun değişmesinin de bulunduğunu belirtti.

Zirvede ulusal konular dışında iç yönetim ve vatandaşların günlük hayatlarındaki ortak hedefleriyle ilgili konuların da ele alındığını yazan gazete, görüşmede eğitim, sağlık ve kültür konularının da ele alındığını belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in tarihi olarak nitelendirdiği toplantıya Miçotakis hükümetinden 14 bakanın katıldığını da kaydeden gazete, Miçotakis’in ikincisi gerçekleştirilen Rum-Yunan Hükümetler Arası Zirve'nin sahip olduğu ayrı öneme atıfta bulunduğunu belirtti.

Gazete, üçüncü Rum-Yunan Hükümetler Arası Zirve'nin ise 2025 yılında Yunanistan’da düzenleneceğini ekledi.

Konuyla ilgili haber Haravgi’de “Miçotakis ile Hristodulidis’ten Yeni Bir İletişim Şovu”; Alithia’da “Yunanistan ile Kıbrıs Arasındaki Yakın İş Birliği Teyit Edildi- Atina ile Lefkoşa Kıbrıs Sorunu ve Diğer Alanlarda Koordine Oluyor ve Aynı Hizaya Geliyor”; Fileleftheros’ta ise “İki Ülke Bölgede Güvenlik Kapısı- Mükemmel Uyum” başlıklarıyla yer aldı.