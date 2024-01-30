Gönyeli Belediye Bulvarı’nda aracın çarptığı yayanın beli kırıldı

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda ve Gönyeli Belediye Bulvarında meydana gelen iki kazada üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda alkollü bir sürücünün karıştığı kazada iki kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Kaza bu akşam 19.30 sıralarında oldu.

275 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan Muhittin Hojamuradov (E-36), yönetimindeki JL 348 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında önünde aynı yönde giden Cansev Taşkaya (E-58) yönetimindeki FS 284 plakalı aracın arka kısmına ardından da orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan FS 284 plakalı araç, sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler. ,

JL 348 plakalı araç sürücüsü Muhittin Hojamuradov tutuklandı.

Öte yandan yine 19.30’da Gönyeli'de Belediye Bulvarı’nda VH700 plakalı araçla seyreden Ertan Yılmaz (E-27), dikkatsizliği sonucu, yolun batısından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Züleyha Gurbanova’ya (K-28) çarptı.

Kazada yaralanan Gurbanova, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde belinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.