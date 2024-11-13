Lefkoşa-Girne ana yolu ile Yıldırım’da meydana gelen trafik kazalarında üç kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün sabah 03.00 sıralarında, Yıldırım’da Fesleğen Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 400 miligram alkollü sürücü Mehmet Burçoğlu (E-33), yönetimindeki MA 909 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halinde bulunan VR 766 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa-Girne ana yolunda dün gece meydana gelen kazada ise, 140 miligram alkollü Ahmet Erol (E-28), yönetimindeki UC 799 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden Bilgin Güler (E-41) yönetimindeki UZ 107 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan UZ 107 plakalı araç, çelik bariyerlere ve banket içerinde bulunan akasya ağacına da çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan UC 799 plakalı araç sürücüsü Ahmet Erol ile araçtaki yolcu Fatemeh Moghtaderi Nahand (K-22) ve UZ 107 plakalı araç sürücüsü Bilgin Güler, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güler, tedavisinin ardından taburcu olurken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.