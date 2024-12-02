İskele-Ercan ana yolu ve Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi yaralandı, bir kişi de tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah 1.20'de İskele-Ercan ana yolunda meydana gelen kazada, Abdurahman Güven (E-22), 59 mlgr alkollü içki tesiri altında ZSG 276 plakalı araçla seyir halindeyken Serdarlı kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve ağaca çarptı.

Kazada yaralanan Abdurrahman Güven, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Karaoğlanoğlu’nda dün gece meydana gelen kazada ise, Derviş Sonatlı (E-34), 171 mlgr alkollü içki tesiri altında FS 604 plakalı araçla seyrettiği sırada Serdal Öcal (E-31) yönetimindeki UJ 941 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Derviş Sonatlı tutuklandı. Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.