İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin bazı üyelerine hakaret edilmesi nedeniyle iki kişi hakkında açılan davanın sonuçlandığı, dava edilen kişinin özür dileyip tazminat ödediği bildirildi.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, KTOEÖS Yönetim Kurulu üyesi Aziz Selengin, HASDER Başkanı Kani Kanol ve Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Elcil ve avukat Öncel Polili, bugün basın toplantısı düzenledi.

KTOEÖS'ten yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitchotakis’in 2019 yılında Kıbrıs’a yaptığı ziyarette, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi yetkilileriyle görüştüğüne yönelik yayımlanan haberlerin yorum bölümlerinde iki kişinin inisiyatif üyelerine hakaret etmesi üzerine hakaret davası açıldığı belirtildi.

Davanın sonuçlandığı belirtilen açıklamada, kişilerden birinin vefat etmesi nedeniyle davanın geri çekildiği, diğer kişinin ise mahkeme aşamasında yazılı özür dilediği ve tazminat ödemeyi kabul ettiği ayrıca özür yazısını kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “Davalılar, bizlerin ve örgütlerimizin üzerinden milliyetçilik yapıp, prim elde etmeye çalışmışlardır. Kişiliğimize ve örgütlerimize ön yargılı davranan ve görüşlerimizi öğrenme yerine küfretmeyi tercih eden kişileri adalet önüne çıkarmak bizim erdemli duruşumuzun bir göstergesidir. Fikirlere fikirlerle karşılık vermek doğru olandır. Düşünce ve ifade özgürlüğü başkalarına hakaret etme hakkını vermez. Bu dava sonucunda her birimize ödenen tazminat, ülkemizde çözüm ve barış mücadelesi etkinliklerinde kullanılmak üzere örgütlerimize bağışlanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.