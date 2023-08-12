İki toplumlu Kıbrıs Yelken Grubu “Winds of Change” üyesi yelkencilerin, Kıbrıs etrafında yelken açacağı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, İki toplumlu Kıbrıs Yelken Grubu “Winds of Change” üyesi yelkencilerin, “bölünmüş Kıbrıs’”ın etrafında yelken açacaklarını yazdılar.

Gazete Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’ın, kısa bir süre önce, Uluslararası Olimpiyat Komitesi genç Liderler Programı’nın rehberliğinde ve desteği altında bulunan “Winds of Change” üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre ilgili açıklamada, olimpiyat şampiyonu ve grubun kurucusu Sofia Papamihalopulu’nun , 18-35 yaş arasındaki Kıbrıslı gençlere de seslendiği ve “bölünmüş” Ada’nın çevresinde yelken açılması hedefiyle eğitim programına başlayacak olan 6 Kıbrıslı Rum ve 6 Kıbrıslı Türk’ten oluşan “Winds of Change” grubunu kurduğu da ifade edildi.

Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras ise girişimlerinden dolayı “Winds of Change” grubunu kutladı ve bu tür faaliyetlerin iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Gazete yelkencilerin yapacağı tüm gezinin, bir belgeselle kaydedileceğini ve prömiyerinin ise 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Paris’te yapılacak olan Dünya Barış ve Spor Formu’nda yapılacağını yazdı.