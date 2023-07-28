Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis, bu sabah Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’na yaptıkları ziyarette, Kıbrıs’ta kayıpların akıbetiyle ilgili bilgi sahibi olan kişilere, bu bilgileri Kayıp Şahıslar Komitesi’yle paylaşma çağrısında bulundu.

İki lider, bu sabah saat 09.00’da BM koruma bölgesinde bulunan KŞK Antropoloji Laboratuvarı’na ortak ziyarette bulunarak, laboratuvarı gezdi ve buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İki lidere ziyarette, Kayıp Şahıslar Komitesi Üçüncü Üyesi (BM) Paul-Henri Arni, Kıbrıslı Türk Üye Hakkı Müftüzade ve Kıbrıslı Rum Üye Leonidas Pantelides eşlik etti. Ziyarette, Genel Sekreterin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyon Ofisinden bazı yetkililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Rum lider Hristodulidis’e ise Hükümet Sözcüsü Kostantinos Letimbiotis eşlik etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, basına ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Ardından Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyon Ofisi Koordinatörü Sergiy Illarionov ortak açıklama yaptı. Ortak açıklama sonrası iki lider, bir süre ayaküstü sohbet etti, basın için görüntü verdi. İki lider, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Tatar ve Hristodulidis, ilk kez şubat ayında Kanadalı diplomat Colin Stewart’ın himayelerinde gayriresmî görüşmede bir araya gelmişti.

-Tatar ve Hristodulidis’den ilk açıklama: “KŞK, mükemmel çalışmalar yürütüyor”

KŞK Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaretlerinin ardından laboratuvar çıkışında değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, kayıp kişiler konusunun insani bir konu olduğunu, KŞK’nın yürüttüğü mükemmel çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, “Zaman içinde daha fazla kayıp şahsın bulunmasını ümit ediyorum. Bu, ailelerin acılarını dindirecektir” dedi. Tatar, 1963’te kaybolan eşinin bulunması için kendisinden yardım isteyen 91 yaşındaki bir kayıp yakınına işaret ederek, “Bu çok büyük bir acıdır” diye konuştu.

Rum lider Hristodulidis de, “Kayıplar konusu insani bir konudur, Kıbrıslı Türk ya da Kıbrıslı Rum olsun fark etmez” diyerek, Ersin Tatar’ın konuya çok büyük hassasiyeti olduğunu, rahmetli babasının da KŞK’de 20 yıldan fazla bir süre çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Bugün şu mesajı vermek için buradayız: Kayıplarla ilgili bilgisi olanlar bu bilgileri paylaşsınlar, KŞK’nın yürütmekte olduğu mükemmel çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor” dedi. Hristodulidis, bugün Tatar ile birlikte KŞK’nın çalışmalarını desteklemek için neler yapabileceklerini ele aldıklarını belirtti.

İki liderin daha fazla kazı yapılması konusunda bir mutabakata varıp varmadıklarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, “Olası gömü yerleri konusunda bilgi sahibi olan kişileri cesaretlendirmek gerekiyor. Çünkü yeni bilgiler olmadığı sürece yeni kazılar yürütmek mümkün değildir” dedi.

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, KŞK’nın yıllardır mükemmel bir çalışma yürüttüğünü belirterek, dünyada kayıplar konusunda Kıbrıs’takine benzer 42 örnek bulunduğunu, KŞK’nın dünya sıralamasında “en iyilerinden” biri olduğunu belirtti ve Komiteye tüm çabalarından ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Nikos’un söylediği gibi bilgi sahibi olan kişileri bilgi paylaşmaları için cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Bu çok önemlidir” diyerek, 60 yıldır süregelen, insani bir konu olan kayıplar konusunda görgü tanıklarının olduğunu ama bu kişilerin belli bir yaşa ulaştığını belirterek, komitenin çalışmalarının hızlandırılmasının önemini vurguladı.

KŞK’ya bir kez daha teşekkür eden Tatar, bu yıl emekliye ayrılacak olan Komitenin Üçüncü Üyesi (BM) Paul-Henri Arni’ye de çabalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

-İki liderlerden kayıpların akıbetini bilen kişilere bu bilgileri paylaşma çağrısı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Ofisi Koordinatörü Illarionov tarafından okunan ortak açıklamanın ardından liderler bir süre ayak üstü sohbet etti, basına görüntü verdi, ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, kayıplarla ilgili daha fazla bilginin Komiteyle paylaşılmasını ve kayıpların bulunarak ailelerin acılarının bir nebze de olsa dindirilmesini ümit ettiklerini yineleyerek, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kayıplar konusunda iş birliğine ilişkin bir soru üzerine Rum lider Hristodulidis, “Umarım, inşallah, yakında yeniden görüşeceğiz ve umalım ki olumlu bir sonuç alacağız” diyerek, iki liderin bugün burada kayıplarla ilgili bilgisi olan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklere bu bilgileri paylaşmaları yönünde ortak bir mesajı olduğunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, kayıplar konusunun siyasi konuların dışında, insani bir konu olduğunu vurgulayarak, kayıpların bulunması ve ailelerin acılarının dindirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını yineledi.

Tatar, Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması için Kıbrıs Türk tarafının tutumunu yineleyerek, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini, aksi takdirde bir ilerleme kaydedilemeyeceğini söyledi.

Hristodulidis de, “Biz bugün burada tamamen insani bir konu için bulunuyoruz. Hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk kayıpların yakınlarına saygı göstermemiz gerekiyor, bu görüşmeden olumlu bir sonuç görmeyi bekliyorlar. Bu nedenle müzakerelerin yeniden başlaması konusuna girmeyeceğim. Olası olan ve gereken neyse onu yapıyorum ve umarım eylül sonu itibarıyla belki açıklayacak bir şey olur ancak bugün ben de Ersin de tamamen insani konular için bulunuyoruz…” diyerek yanıt verdi.