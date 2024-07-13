Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Ömer Çelik, bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının Surlariçi bölgesinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 4 adet canlı, 3 adet boş kovan ve 3 adet de çekirdekten oluşan G3 tüfek mermisi ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlıya ait evin önündeki araçta yapılan aramada ise 2 bin Euro, 800 ABD Doları ile 190 Sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu ve içtiği zamanlardan kaldığını, mermilerin askerlik yaptığı dönemde yerde bulduğunu söylediğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, maddenin analize, mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.