İKAMET İZİNSİZ, KAPATMA SAATİNE RİAYETSİZLİK, İZİNSİZ MÜZİK YAYINI YAPMAK VE ALKOLLÜ İÇKİ SATMAK

06.07.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda;

(1) 9 kişinin ikamet izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği,

(2) 1 işletmenin müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı,

(3) 2 işletmenin kapatma saatine uymadığı,

(4) 2 işletmenin alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilmiştir. İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 9 kişi tutuklanırken, diğer iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.