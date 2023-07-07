İKAMET İZİNSİZ, KAPATMA SAATİNE RİAYETSİZLİK, İZİNSİZ MÜZİK YAYINI YAPMAK VE ALKOLLÜ İÇKİ SATMAK
06.07.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda;
(1) 9 kişinin ikamet izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği,
(2) 1 işletmenin müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı,
(3) 2 işletmenin kapatma saatine uymadığı,
(4) 2 işletmenin alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilmiştir. İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 9 kişi tutuklanırken, diğer iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
İkamet izni olmayan 9 kişi tutuklandı
Polis dün gece eğlence yerlerini denetledi
İKAMET İZİNSİZ, KAPATMA SAATİNE RİAYETSİZLİK, İZİNSİZ MÜZİK YAYINI YAPMAK VE ALKOLLÜ İÇKİ SATMAK
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