(Kamalı Haber) - KKTC'de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan Ali Raza bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis,
14.11.2024 tarihinde saat 08:24 raddelerinde Muhaceret Amirliğine Giriş-Çıkış belgesi alamaya gelen Pakistan uyruklu Ali Raza'nın yapılan muhaceret kontrolünde 31.08.2024 tarihinden itibaret toplam 75 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlının 3, gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.