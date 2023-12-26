Kongre için özet bildiri kabulüne başlandı

II. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi ile II. Zirvede Birkan Uzun Resim Sergisi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğinde, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda, 29 - 31 Mayıs tarihinde Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.

Kongreye bu yıl, Acapulco Hotel, Eğiten Kitap, Işık Kitapevi, Bulduk İnşaat & Müteahhitlik ve Dekor Kent destek verecek.

7 farklı ülkeden 9 üniversite ile iş birliği kurulan kongrede bu yıl “Dijitalleşen Dünyada Yaşam Boyu Öğrenme ve İyi Oluş” teması ele alınacak.

Katılımın ücretsiz olacağı kongre, iyi oluş kapsamı ile örtüşen tüm bilim dallarından özgün akademik çalışmalara da açık olacak.

-Kongre için özet bildiri kabulüne başlandı

Bu doğrultuda, yurt dışı ülkelerden katılımlar için online oturumlara, bilimsel araştırmaların yanında eğitim kurumlarında gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalara ve elde edilen dönütlere yer verilecek olan kongre için 15 Nisan tarihine kadar özet bildiri kabulüne başlandı.

Kongreye bildiri gönderimi konusunda detaylı bilgiler ise https://www.poswebcongress.com bağlantısında yer alıyor.

“II. Zirvede Birkan Uzun Resim Sergisi”

Kongre kapsamında ayrıca “II. Zirvede Birkan Uzun Resim Yarışması” sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Serginin açılışı 29 Mayıs tarihinde yapılacak.

Okul Öncesi, İlkokul 1-2-3. sınıf, ilkokul 4. snıf ve 5. sınıf, ortaokul, lise / meslek lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi kategorilerinde ödüllerin verileceği yarışma için başvurular, 2 Ocak 2024 – 15 Nisan 2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü’ne yapılacak. Yarışmanın ödül töreni ise II. Uluslararası Pozitif Okullar Kongresi kapsamında 29 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Kongre dahilinde, 29 - 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından katılım belgesi verilecek, eğitimler için başvurular daha sonra Genel Ortaöğretim Dairesi tarafından duyurulacak. Kongrede bildiri sunmayacak öğretmenler de bu eğitimlere katılabilecek ve belge almaya hak kazanacak.