İhtiyat Sandığı Müdürlüğüne Ertunç Doğu atandı.

Halil Falyalı cinayeti davasında karar açıklandı Halil Falyalı cinayeti davasında karar açıklandı

Bakanlar Kurulu’nun İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Anıl Ali Yüce’nin 17 Ocak tarihinden itibaren görevden alınması ve Ertunç Doğu’nun göreve atanmasına ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandı.