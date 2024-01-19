İhtiyat Sandığı Müdürlüğüne Ertunç Doğu atandı.
Bakanlar Kurulu’nun İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Anıl Ali Yüce’nin 17 Ocak tarihinden itibaren görevden alınması ve Ertunç Doğu’nun göreve atanmasına ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
İhtiyat Sandığı Müdürlüğüne Ertunç Doğu atandı.
Bakanlar Kurulu’nun İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Anıl Ali Yüce’nin 17 Ocak tarihinden itibaren görevden alınması ve Ertunç Doğu’nun göreve atanmasına ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
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