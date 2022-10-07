Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Salgın döneminin ilk aylarında kapalı olan dönemde jet krizine neden olan şirket havayolu şirketi ihalesinden çekilmiş…
Bunu resmen Bakan Arıklı açıkladı!
Arıklı bu konuda katıldığı televizyon programında dizini dövüp ‘bitti bu iş’ diyordu…
Bir daha artık bu ülkeye yatırım yapmazlarmış!
Öncelikle şunu hatırlatalım;
Jet krizi konusu halen çözülmemiştir…
Salgın döneminde niye geldiler, kimle görüştüler, kamera kayıtları niçin kimin talimatıyla silindi, bunlar daha açığa çıkmamıştır!
Sadece bazı siyasiler suçlanmıştır ama yargı bu konuda bir türlü kararını vermemiştir…
Bu şirket uçak şirketi gibi bir yatırım yapacaksa öncelikle geçmişte yaşananlar ortaya çıkarılmalıdır!
İnsanlara salgından dolayı sokağa çıkma yasağı uygulanırken bu şirketin özelliği nedir ki bu şekilde kendilerine iltimas sağlanmıştır?
Başbakan Ünal Üstel bile bu konuda hem polise hem savcılığa çağrıda bulunduğu halde hala perde gerisinde yaşananlar ortaya dökülmemiştir…
Havayolu şirketine asla karşı değiliz ama bu projenin mimarları da aklanmak zorundadır!
Tabi ki bu işe karışan siyasiler de!
…
Bu arada ilgili şirketin ihaleden çekilme gerekçesini en azından biz pek anlayamadık…
Yeni uçak şirketi konusunda ihaleye mi çıkılmıştı?
Ya da çıkıldı da bizim mi haberimiz olmadı!
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleyi yoksa kamuoyundan gizledi mi?
Tabi ki böyle bir ihaleye çıkılmadı!
Tamamen adrese teslim bir karar üretildi…
Eğer öyle değilse buyurun ihale şartnamesini hemen açıklayın!
Biz de sizden özür dileyelim…
Ama yok işte ihale filan!
İlgili şirket ile bizim bazı siyasiler baş başa verdiler kim bilir belki de tamamen iyi niyetli bir anlaşmaya vardılar ama ihale filan söz konusu olmadı…
Gizli kapaklı yapılan yapılanlar da şimdi fiyaskoyla sonuçlandı!
…
Arıklı’nın serzenişlerine gelince…
Bu konuda bazı bakanları suçladı ama isim belirtmedi!
Bu arada Bakan Nazım Çavuşoğlu bu konuda bir açıklama yapınca suçlandı…
Hatta Bakan Arıklı’nın ağabeyi bile sosyal medyada yaptığı açıklamada engel olan Bakanın Nazım Çavuşoğlu olduğunu ifade etti ancak sonra da bu paylaşımı silerek değiştirdi!
Bu konuda en güzel olan ne oldu biliyor musunuz?
Çavuşoğlu belli kesimler tarafından suçlanmaya başlanınca zorun açıklama başlığı altında Arıklı bunun doğru olmadığını söyledi…
En azından bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağladı!
Zira Çavuşoğlu önceki gün yaptığı açıklamada kamu vicdanı ve sağlam bir sözleşme konusuna değinmişti…
Bu arada yeni bir uçak şirketine kesinlikle ihtiyacımız vardır ama bunun vatandaştan gizli olarak yapılması en başta yapılan büyük bir hataydı!
Kapalı kapılar ardında yapılan bir takım anlaşmalar her zaman kaybetmeye mahkumdur…
MESAJ KUTUSU
Sayın Erhan ARIKLI, dün akşamüzeri bakanlıktan istifa etme kararınız direkten dönmüş. Kıbrıs Türk siyasetinin daha size ihtiyacı var, biraz geniş olmanızda yarar görüyoruz. Bu arada size kötü bir haberimiz var, 15 Kasım tarihinde yeni Ercan havaalanın teknik olarak hizmete açılması mümkün değilmiş…
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Sayın Tufan ERHÜRMAN, Ankara’nın yeni Lefkoşa Büyükelçisinin Ankara Üniversitesinden hocanız olduğunuzu duyduk. Kıbrıs Türkünün derdini anlatmak için iyi bir fırsat olabilir, umarız bunu çok iyi değerlendirirsiniz…
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Sayın Mehmet BETMEZOĞLU, Şeker Sigorta’yı ayağa kaldırıp bu günlere getiren bir yönetici olarak umarız tarihi hata yapıp da sizin görevden almazlar. Bu konuda kamuoyunun da desteği arkanızda hatta hükümet vekilleri de size büyük destek veriyor…
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Sayın Ersan SANER, dün akşam G.Mağusa’da Lefkoşa’dan bazı ağır top misafirlerinizle gizli ve çok özel bir toplantı yaptığınızı duyduk. Siyaset konuşuldu mu yoksa tamamen mesleki konular mı masaya yatırıldı, merak konusu olmuş…
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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, yerel seçimlerde sanki de dengeler değişiyor gibi bir hava hakim. Bazı parti kurmayları da başka bir aday için siyasi kulislerde görüş belirtmeye başladı, yol yakınken önlem almanızda yarar görüyoruz…
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Sayın Mustafa YEŞİL, Trafik Dairesi müdürlüğüne tam da alışmışken Karayolları Dairesi Müdürlüğüne atanmanız biraz garip oldu zira orada bir kamyon asfaltın bile bulunmadığı bir süreç yaşanıyor. İşiniz hayli zor ama imkansız değil, iyi bir yönetici profili çizerek sorunların üstesinden gelebilirsiniz…
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Sayın Soner KARASALİH, yerel seçim tarihi yaklaşırken muhtar adaylığı konusunda ekibi kurduğunuz söyleniyor. Bu arada artık camiye ibadete de gitmeye başlamışsınız, hadi bakalım hayırlısı. Bu arada Cumanız mübarek ibadetiniz kabul olsun…
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Sayın Mustafa ÇALUDA, Meclis Özel kalemi müdürlüğünden belli sebeplerden dolayı alındınız ama çok da üzülmeyin, yakında biraz geri planla olsa da yeni bir görev verilecek diye duyduk. Bu arada artık sevinenler de kına yaksın, insanların ekmeğiyle oynayanları Allah’a havale edin deriz…
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Sayın Şakir ALEMDAR, Din İşleri dairesi başkanı ile Kıbrıslılık politikası üzerinden tartışıp bunu ön plana çıkarmanız halkın arasında çok da benimsenmedi. Din adamlarının ayırımcı değil de birleştirici olmalarını temenni ederiz…
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Sayın Metin FEYZİOĞLU, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Atanmanız açıklanınca vatandaşlar arasında genel bir memnuniyet havası esti, tabi ki bu karara memnun olmayanlar da var ama şimdilik azınlık konumundalar. Göreviniz süresinde umarız iki ülke arasındaki bir takım kırgınlık ve yanlış anlaşılmaların da önüne geçersiniz…
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