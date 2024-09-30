"Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Combs'un günlerce süren, cinsel saldırıların kayıt altına alındığı partileri organize etmekle suçlandığı bildirildi.

Federal savcılar tarafından hazırlanan ve 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlemekle ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri, parti esnasında cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtildi.

Combs'un, mağdurları "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurarak bu partilere zorla getirdiği belirtilen iddianamede ayrıca, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkililerinin 25 Mart'ta ünlü rapçinin Los Angeles ve Miami'deki evlerinde yapılan aramalarda, "uyuşturucu maddenin" ele geçirdiği aktarıldı.

İddianameyi hazırlayan savcıların açıklamalarına göre, yetkililerin her iki eve düzenlenen baskınlarda ele geçirdiği objeler arasında seri numaraları tahrip edilmiş 3 AR-15 tipi tüfek, bir tambur şarjör gibi ateşli silah ve mühimmat da bulunuyor.

"Combs, birden fazla kez, mağdur ile tanıkları korkutmak ve tehdit etmek için ateşli silah taşıdı veya bunları kullanarak gözdağı verdi." ifadesine yer verilen iddianamede, Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedildi.

İddianamede ayrıca, "partilerden sonra mağdurlara, seks işçilerine ve Combs'a, aşırı uyuşturucu kullanımı ve fiziksel yorgunluk nedeniyle serum takıldığı" ifadeleri yer aldı.

New York Post'un Combs'un Miami'deki evine baskın düzenleyen bir DHS yetkilisine dayandırdığı haberine göre de, rapçinin evinde yapılan aramalarda "cinsel ilişki esnasında el ve ayakları bağlamak için düzenek, gizli kamera ve iç çamaşırlar" da bulundu.

New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Combs'un tek başına hareket etmediğini, rapçinin korumalarının, evdeki çalışanlarının ve ortaklarının da bu suça ortaklık ettiğini söyledi.

Williams, bahsi geçen kişilerin, partiler otellerde düzenlendiğinde odaları hazırladığını ve temizlediğini, mağdurlarla zorla ilişki için kiralanan "erkek ve kadın seks işçilerine ödeme yapması için Combs'a yüksek miktarlarda nakit para teslim ettiklerini" savundu.

Combs'un avukatı Marc Agnifilo ise müvekkilinin "kusurlu biri olduğunu ancak suçlu olmadığını" öne sürerek, "(Partiler) Bu seks ticareti mi? Herkes orada olmak istiyorsa değil." ifadesini kullandı.

- Cassie Ventura'nın iddiaları

New York Times'ın haberine göre, Kasım 2023'te kendisine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunmakla itham ettiği rapçiye dava açan Combs'un eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, suç duyurusunda, "Freak Offs" partilerinin ülke çapındaki lüks otellerde çok sık düzenlendiğini belirtti.

Söz konusu partilerde Combs'un kendisini, bedenine ve diğerlerine dokunmaya zorladığını ve olanları kayıt altına aldığını ileri sürdü.

CNN, mayıs ayında Combs'un Ventura'ya fiziksel şiddette bulunduğunu ortaya koyan videoyu yayınladı. İddianamede de yayınlanan görüntülere ilişkin Combs'un, olaya müdahale eden otel yetkililerine "sus payı" ödediği kaydedildi.

- Eski fotoğraflar gün yüzüne çıktı

Söz konusu iddialar üzerine, geçmişi didik didik edilen Combs'un birçok ABD'li siyasetçi ve ünlü isimle birlikte fotoğrafı ortaya çıktı.

Combs'un, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Donald Trump'ın yanı sıra, ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z ile fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

- Diddy'nin "kirli geçmişi"

Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Bunun yanı sıra tecavüz ettiği kadınları rızaları dışında kayda almak, mağdurları kontrol etmek ve istismar etmek için ortakları ve çalışanlarından oluşan bir suç şebekesi yönetmekle suçlanan rapçinin eski kız arkadaşı Ventura da Kasım 2023'te rapçiyi kendisine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunmakla itham etmişti.

Ventura'nın açtığı davanın ardından Combs'a yönelik cinsel saldırı suçlamaları artarak devam etmişti. Ventura'dan sonra 3 kadın daha Combs'a tecavüz suçlaması yöneltmişti.

Öte yandan Combs, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, suçlamaları reddederek, bu iddiaların hızlı para kazanmak isteyen kişiler tarafından ortaya atıldığını savunmuştu. Ünlü rapçinin avukatları da davaları ve suçlamaları "temelsiz" ya da "mide bulandırıcı" olarak nitelendirmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.