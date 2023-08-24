İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar'ı kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüz, ülkenin gelişmesi ve dijitalleşme alanında yaptıkları çalışmaları hakkında Bakan Oğuz'a bilgiler verdi.

Ülkenin gelişmesi adına teknolojik olarak yatırımlarını sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Tüz, 4.5G teknolojisinin de kısa sürede devrede olacağını söyledi.

"Ülkenin vergi rekortmeni olan bir operatör kuruluşu olarak, en büyük önceliklerinden birinin ülkenin dijital dönüşümüne katkı sağlamak olduğunu" kaydeden Tüz, ülkenin kalkınması için her türlü iş birliğine hazır olduklarını da dile getirdi ve Bakan Oğuz'a görevinde başarılar diledi.