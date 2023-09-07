İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durumlar Yönetimi 2. Bakanlar Toplantısı’nda konuşma yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Oğuz yaptığı konuşmada, toplantıya ev sahipliği yapan Azerbaycan Devleti Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov’a, Genel Sekreter Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile Türk Devletleri Teşkilatı Sekreteryası’na teşekkür etti.

KKTC’de meydana gelebilecek herhangi bir afet ve acil duruma karşı acil yönetim planının hazır olduğunu ifade eden Oğuz, iklim değişikliği ve küresel ısınma sonucu son zamanlarda dünya genelinde yaşanılan doğal afetlerin olduğunu ve yakın tarihte KKTC’de de orman yangınının yaşandığını paylaştı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan deprem felaketinin ardından afet ve acil durum sırasında anında iş birliğinin öneminin bir kez daha hatırlandığını dile getiren Oğuz, “Deprem sonrasında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması, Türk dünyası topraklarında meydana gelebilecek afetlerde acil durum desteğini sağlamak, insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, barınma ihtiyacını gidermek gibi faaliyetlerde bulunabilecektir. Yaşanmasına engel olamayacağımız bu gibi doğal afetler sebebiyle oluşabilecek yıkıcı sonuçların ancak Türk dünyası olarak iş birliğimiz ve dayanışmamız sayesinde üstesinden gelebiliriz. Bu nedenledir ki; halklarımızı, medeniyetlerimizi ve ekonomilerimizi korumak için daha sıkı bir iş birliği içinde olmamız gerekmektedir.” dedi.

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yanlısı olan Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği çatısı altında oluşturulan benzer insanı yardım mekanizmalarından haksız siyasi gerekçelerle KKTC’nin dışlandığını” belirten Oğuz, KKTC olarak hayati bir girişimin parçası olmanın önemine değindi.

Konuşmasında, felaketlerin yeniden ve hiçbir zaman yaşanmamasını temenni eden Oğuz, olası benzer felaketlerin yaşanması durumunda da büyük Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde olduğu gibi, diğer soydaşlarının da ihtiyaç duydukları anda tüm imkanları ile yanlarında olmaya hazır olduğunu belirtti.

KKTC’nin afet ve acil durum iş birliğinin ve koordinasyonunun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi başta olmak üzere her türlü çalışmada yer almaya ve destek vermeye kararlı olduğunun altını çizen Oğuz, “Türk Devletleri Teşkilatı’nın Sivil Koruma Mekanizması çatısı altında ele alınacak olan tüm konularda katkı koymaya, deneyimlerimizi paylaşmaya ve ortak bir tatbikat çalışmasına ev sahipliği yapmaya da hazır olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.

Şubat depreminde KKTC’nin yaşadığı büyük kayıplara da değinen Oğuz, konuşmasına şöyle devam etti:

“6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen büyük deprem felaketinde millet olarak kayıplarımız büyük olmuştur.

Yaşanan deprem felaketinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 49 vatandaşımızı kaybettik. Kayıplarımız arasında ülkemizin geleceği, en parlak beyinleri ve başarılı sporcu evlatlarımız, öğretmen kardeşlerimiz de vardı.

Ülkemizi başarı ile temsil eden 35 kişilik kafilemizde yer alan gençlerimizin kaybı toplum olarak bizlerde kapanmayacak yaralar açmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak görev şehidi ilan ettiğimiz “Şampiyon Melekler"imizin anısını yaşatmak, onların huzur içinde yatması için Türk devletleri arasındaki sivil koruma mekanizmasını tesis etmek ve geliştirmek adına bugün burada olmak, bu konularda birlikte mücadele etmek, Şampiyon Meleklerimizi ve tüm kayıplarımızı yad ederken bu gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı bulunmak adına her zaman dayanışma içinde olmak çok kıymetlidir.

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen büyük deprem felaketi başta olmak üzere bugüne kadar doğal afetler nedeni ile kaybettiğimiz tüm insanlarımızı ve ülkemizi temsilen görev sırasında yitirdiğimiz Şampiyon Meleklerimizi siz kardeş ülkelerimizin huzurunda bir kez daha rahmetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum.”