Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İç Mimarlar Odası’nın yeni başkanı Pembe Komut oldu.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, İç Mimarlar Odası’nın Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz cumartesi Birlik binasında yapıldı. Divan Başkanlığını Engin Bay, Divan Sekreterliği görevlerini Özlem Yaver ve Özlem Özbilir’in yaptığı Genel Kurul’da, İç Mimarlar Odasının Kurucu ve Onursal Başkanı Biler Demircioğlu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Genel Kurul’da faaliyet raporu ve mali rapor oy birliğiyle aklandı.

İç Mimarlar Odası Başkanlığı’na Pembe Komut oy birliği ile seçildi. Oda Yönetim Kurulu asli üyeleri İsmet S. Birman, Oytun Yunak, Hazal Kodan ve H. Sabri Tonyalı; Yönetim Kurulu yedek üyeleri Çağdaş E. Özgece ve Engin Bay; Denetleme Kurulu üyeleri de Özlem Yaver ve Özlem Özbilir oldu.