Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) eski Milletvekillerinden, sendikacı merhum İbrahim Koreli, ölümünün dördüncü yılında Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma töreniyle anıldı

TDP’den yapılan açıklamaya göre, anma törenine İbrahim Koreli’nin ailesi ve yakınları, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, LTB başkanı Mehmet Harmancı, TDP Girne ilçe Başkanı Ayşe Öztabay, Lefkoşa ilçe Başkanı Aktan Erdoğa ,Güzelyurt ilçe başkanı Metin Ertop, Mağusa ilçe başkanı Ece Balcı, Lefke ilçe başkanı Turgut Karabetça, Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, eski milletvekilleri Hüseyin Angolemli ile Mustafa Emiroğluları yanında parti meclisi üyeleri, merkez yönetim kurulu üyeleri ve TDP’liler katıldı.

Anma töreninde konuşan Zühal Koreli, herkese kendilerini bu acı günde yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek, babasının siyasette her şeyi toplum ve gelecek nesiller için yapan, sendikal harekette ise emeğin ve emekçinin hakkı için mücadele eden ve sömürüye karşı duran biri olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, anma töreninde Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşma yaparak, İbrahim Koreli’nin bu dünyadan iz bırakarak göç etmiş biri olduğunu belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında; İbrahim Koreli’nin en önemli dileklerinden birinin, sosyal demokrat camianın bir arada olması olduğunu söyleyerek, bugün bir arada olarak ona en güzel hediyeyi verdiklerini belirtti.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de konuşmasında, İbrahim Koreli’nin sendikal mücadeleye verdiği önemin, ülkenin ilk Tarım İşçileri Sendikası’nı kurmasıyla anlaşılabileceğini söyledi.

“Bize düşen; onun yaptığı gibi bu ülkede barış, adalet ve emeğin hakkı için doğru adımlar atmamızdır. Tüm TDP ve TKP’liler burada buluştuk, bu ona bir armağan olacak. Bizler de gerek Meclis’te gerek hükümette yer alarak, onun gibi emeğin hakkını savunacağımızın ve bu ülkeyi barışa, demokrasiye ve adalete ulaştıracağımızın sözünü veriyoruz. İbrahim abiyi bunları yaparak onurlandıracağız” dedi.