Yemen'deki İran destekli Husiler, Kudüs'te İsrail'e ait "hassas" hedeflere hipersonik balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e "Filistin-2" tipi hipersonik balistik füzeyle "nitelikli" saldırı düzenlendiğini belirtti.

Seri, saldırıda işgal altındaki Kudüs'te İsrail'e ait bazı hassas hedeflerin vurulduğu, saldırı nedeniyle İsraillilerin sığınaklara kaçtığını söyledi.

Saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırıma karşılık gerçekleştirildiğini aktaran Seri, Husilerin, İsrail saldırılarının sonlandırılması, ablukanın kaldırılmasına ilişkin gelişmeleri takip ettiğini, sahada bu gelişmelerin sonuçlarına göre hareket edeceğini vurguladı.

Seri, Husilerin ayrıca saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar Gazze'ye destek vermeye devam edeceğini dile getirdi.

- Saldırı nedeniyle İsrail'de sirenler devreye girdi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve füzeye müdahale edildiği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonda da Yemen'den atılan füzenin ardından Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda hava sahasının uçuş trafiğine kapatıldığı aktarıldı.