Hür-İş Federasyonu, İhtiyat Sandığı’na danışman alımı konusunda “baskı” yaptığını savunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı eleştirdi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, İhtiyat Sandığı’na aylık 8 bin euro maaşla danışman alınmak istendiğini ifade ederek, hükümeti uyardı, “iştirakçileri birikimlerini ve menfaatini korumak adına İhtiyat Sandığı'ndaki temsiliyetimizle bu karara sonuna kadar karşı çıkacağız” dedi.

Hükümete de, İhtiyat Sandığı’ndaki parayla ilgili uyarıda bulunan Serdaroğlu, İhale Yasası’na aykırı iş yapılmamasını istedi, hizmet alımının ancak ihaleyle olabileceğini kaydetti.

“Biz buna İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu'nda da ret oyu vererek tavrımızı ortaya koyduk” diyen Serdaroğlu, “Kimseye böyle bir kıyak geçilemez. Hür-İş Federasyonu olarak kamuoyuna yaşananları açıklamayı borç biliyoruz. Bu konuda emekçinin hakkını korumak için sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız” dedi.