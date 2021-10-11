Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Başbakan Saner geçenlerde yaptığı açıklamada anketlerde UBP’nin 12 puan farkla birinci olduğunu söyleyince kıyamet koptu…
Tabi ki öncelikle muhalefet tepki gösterdi buna!
Oysa Saner çok da yükseklerden filan atmadı…
Söylediği anket UBP’nin anketi filan da değildi…
UBP’nin içinde yaşadığı sıkıntılara rağmen halen birinci parti olduğunu ve bir muhalefet partisinin yaptığı ankette 10 puan farkla birinci olduğunu geçtiğimiz haftalarda biz kaleme almıştık!
Biz de bunu yazarken bir yerlerimizden filan uydurmadık…
Aksine gözlerimizle gördüğümüz için yazmıştık!
Tabi ki bize gösteren kişiyi buradan deşifre etmeyeceğiz ama en azından gözü hükümette olan muhalefet partileri bu gerçeği kabul edip ona göre politikalar üretirlerse kendileri açısından olumlu olacaktır…
Muhalefet partilerinin şu anki en büyük sorunları liderlik sıkıntısıdır!
Seçim kaybeden, yükseliş gösteremeyen liderler, her zaman olduğu gibi UBP’nin ekmeğine yağ sürecektir…
…
UBP’de şu sıralar ilçe örgütü seçimleri yapılıyor…
Yeni ilçe başkanları ve yönetimlerinin belirleneceği seçimler bile genel seçim havasında geçiyor…
Bu bile UBP’deki enerjinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bizlere!
Müthiş seçim kulisleri, kıran kırana yarışları başka bir siyasi partide görmek mümkün değil…
Ancak UBP’de de şu sıralar sıkıntı yaşanmıyor değil!
Aksine hem başkan adayları hem de diğer yönetimlerde ciddi bir kötüleme yarışı var…
Bunun doğuracağı sonuçlar malum!
Artık UBP’nin olan bakanlıklarda bürokratlar arasında bile büyük sürtüşmeler yaşanıyor…
Zaten birçoğu dairede değil seçim arazilerinde adaylarının yanında boy gösteriyorlar!
Kurultayda yeni başkan kim olursa olsun bu kez de intikam savaşları yaşanacak…
Bir çok bakan ve müsteşar gidecek yerlerine yenileri gelecek!
Partili herkesin kendine göre bir hesabı var…
Tabi ki kavga ülkeye hizmet meselesi değil tamamen bireysel çıkarlar ön planda!
Zaten öyle olmasaydı bu ülke şimdiye kadar güllük gülistanlık olurdu…
Bizimkilerde nerde böyle zihniyet!
UBP kesinlikle ilk genel seçimde yine birinci parti olacak ve ardından tabi ki iktidara yine gelecek ama kan da gövdeyi götürecek…
…
DP görünürde en sessiz ve sorunsuz gözükse de durum hiç de öyle değil…
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Serdar Denktaş aldığı oy oranı ile hayal kırıklığı yaşayınca film asıl işte orada kopmuştu!
Denktaş ta partisinden ipleri kopararak kabuğuna çekilirken, oğlu Rauf Denktaş da koşa koşa UBP genel merkezine giderek Ersin Tatar’a desteğini açıklayınca kaçınılmaz ayrılığın ilk günleri başlamıştı…
Bu arada Serdar Denktaş ile birlikte partinin güçlü kurmayları ve tabi ki hemen her dönem görev alan, müdür müsteşar yapılan isimler de elini eteğini partiden çekti!
Bir anlamda Fikri Ataoğlu yalnız bırakıldı…
Yen ibir genel seçimlerde çok büyük ihtimalle Serdar Denktaş ve onun yakınları DP’ye değil UBP’ye destek verecekler, hatta aralarında milletvekili adayı olmayı düşünenler bile yok değil!
Ancak şu anda Ataoğlu ve ekibi de boş durmayıp yeni bir parti imajı yaratmak için büyük uğraş veriyorlar…
İlk hedef ise, Serdar Denktaş olmasa bile partinin bekasını kurtarıp yola devam etmek!
DP’nin kemik oylarında önemli bir azalma olmazsa parti baraj sorunu yaşamaz…
Fikri Ataoğlu için genel seçimler var olma savaşı halinde geçecek!
Bu arada hani şu yukarıda bir anketten bahsetmiştik ya…
O ankete göre DP’nin baraj sorunu yaşayacağı gözükmüyor!
Yola devam edecek gibi bir durum söz konusu…
…
Hükümetin bir diğer partisi YDP’nin durumu malumunuzdur…
Parti iktidar olduktan sonra devlet olanaklarının paylaşımı konusunda büyük sorun yaşandı ve bölünme kaçınılmaz oldu!
Peki parçalandılar da ne oldu?
Burada kazanan kimse yok…
YDP ve Millet Partisi şu anda diğer partilerde değil birbirleriye kapışıp hatalarına hata ekliyorlar!
Saçma sapan bir kalabalık yarışına girdiler…
Çıkardıkları uyduruk tek sayfalık uyduruk internet gazeteleriyle güya ne kadar güçlü olduklarını göstermeye çalışıyorlar!
Aslında kendi kendilerini kandırıyorlar…
Yok adam gibi dursalardı, kavga değil uzlaşmayı seçselerdi ilk genel seçimlerde ülkenin ikinci büyük partisi olma şansları vardı!
Fırsatı kendi ayakları ile teptiler…
Şimdi ikisi de baraj sıkıntısı yaşayacak!
Ama şu da anketlere yansımış;
YDP, MP’nin bir adım önünde!
…
Sonuçta iktidarda olan üç partinin de başları epey belada…
Partilerde ki güç ve erk kavgası ne yazık ki icraatları da olumsuz yönde etkiliyor!
İşte onun içindir artık biz de illaki seçim diyenleri şiddetle destekliyoruz…
Boylarını poslarını bir görelim diye!
MESAJ KUTUSU
Sayın Erhan ARIKLI, hazır şu sanayi bölgesinde arazi sorunu yaşanırken, hem sizin hem de geçmiş dönemlerde sanayi arsaları kimlere verilmiş, karşılığında ne alınmış hatta buralara temel atılmadan kimlere satılmış bir liste halinde deşifre etmeyi düşünür müydünüz? Göreceksiniz ki vurgun vuranındır ilkesinin en alasını göreceksiniz!
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