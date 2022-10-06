Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bakan Arıklı diyor ki;
En büyük projem hükümetin diğer mensupları tarafından engelleniyor!
Belli ki Arıklı bu projeyi fazlasıyla sahiplenmiş…
Bu konuda hükümet ortakları arasında büyük bir uyumsuzluk var!
Çünkü diğer ortağın başı da projenin kendi eseri olduğunu yerinde gelince söylemekten çekinmiyor…
Ancak henüz kimse yeni uçak şirketinin kurulacağına inanmıyor!
Bunun asıl nedeni şirketin öyle dendiği gibi milli olmayacak olması…
Onun içindir kimse bize ‘milli’ diyerek masal okumasın!
Yüzde 51 Antalyalı şirketin olacak…
Yüzde 25 sözde bizim…
Yüzde 24 de hisselere talip olacak diğer özel şirketlerin ki Merit Grubu yüzde 10 hisseyi almak için açıklama yaptı bile!
Bakan Arıklı, şunu açıklamak zorundadır;
Bu konuda kendisine kim engel oluyor?
Bir ya da birden fazla bakan mı?
Yoksa Başbakan mı?
Ya da başka bir soru;
Bu işin perde gerisinde memleket sevgisi mi var yoksa rant meselesi mi?
…
Geçtiğimiz günlerde de yazmıştık?
Antalyalı şirket bizim karakaşımız kara gözümüz için mi uçak şirketi kurmaya karar verdi…
Var mı böyle bir dünya!
Yüzde 25’lik hisse karşılığı bizimkilerden ne istedi?
Girne ve civarı sahillerinde yüzlerce dönüm arazi diye söylentiler var…
Yat limanıdır, içinde kumarhanesi olan otel ya da başka tesisler!
Siz şimdi gelin asıl bunları açıklayın kamuoyuna…
Hani şeffaf olacaktınız?
Bu halk daima şuna inanmıştır;
Eğer şeffaflık yoksa bunun ardında rant vardır, avanta vardır, her türlü tezgah mevcuttur…
Oysa biz onlardan sadece halkın yüzünü güldürecek icraatlar bekliyoruz!
Onlar ise neyin kavgasına tutuşmuşlar…
Bu anlayıştaki hükümetin başarılı olma şansı yoktur!
Allah acil şifalar versin bir de Başbakan Üstel’in sağlık sorunları var ortada…
Haklı olarak tedavi için son birkaç haftadır yurt dışı ziyaretlerini artırdı.
Ama yine de hükümet içindeki huzursuzluğa el koymak gibi bir sorumluluğu vardır şimdi!
Zira artık bu hükümetin tadı tuzu kalmamıştır…
Eğer olmayacaksa da seçimse seçim!
Biraz da başkalarını denemiş oluruz…
…
Bu arada çok gereksiz bir tartışmanın içine çekildik…
Hükümet bireyleri külliyeyi toplu olarak selamladı ama muhalefet aksi tavrını ortaya koydu!
Külliye meselesi yargıdan döner mi ki hukukçular buna kesin olarak bakıyor…
İşte o zaman siz görün rezaleti!
Her ne kadar bizim cebimizden para çıkmayacak olsa da dayatma ile yapılacak olan bir proje daha çok konuşulup tartışılmaya adaydır…
Cami meselesi de bambaşka bir konu!
Bazı kesimler sanki de yerleşkeyi kabul ettiler gibi ama cami de nereden çıktı diye sızlanmaya başladılar…
Bunun için aklımıza şu soru geliyor;
Külliyeye mi karşısınız camiye mi?
Nedir bu kadar cami düşmanlığı anlamak mümkün değil…
…
Pek muhterem hükümet üyeleri…
Bu ülkede şu anda yaşanan en büyük sorun sağlıktadır!
Devlette çalışan doktorların bıkıp usanıp kaçtıkları acayip bir sistem söz konusudur…
Emin olun ki sağlıkta çağdaş bir sistem kurabilirseniz ki bu şimdilik hayal gibi görülüyor, inanın ki şu anda karşınızda duran muhalefet de sivil toplum örgütleri ve vatandaş da size tam destek verecektir…
Ama ufukta öyle bir şey gözükmüyor!
Çünkü sizler siyasi ve maddi rant peşinde koşturuyorsunuz…
Ülkenin gerçek sorunlarına ilgisiz alakasızsınız!
Hükümetin tadı olmayınca da bunun bedelini ülke insanları ödüyor…
Çok ama çok ayıp ediyorsunuz!
MESAJ KUTUSU
Sayın Ahmet AYDIN, üst makamlara danışmadan izne ayrıldığınız için Karayolları Müdürlüğü görevinden anında alınmanız bize sanki de biraz danışıklı dövüş gibi geldi. Tabi ki bundan böyle müşavirlik zamanıdır, başka özel işlerinize daha fazla ayırabilirsiniz değil mi?
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Sayın Aytaç ÇALUDA, oğlunuz ani bir kararla Meclis özel kalem görevinden alınınca başınıza kaynar sular dökülmüş diye duyduk. Bunun intikamı önce yerel sonra da genel seçimlerde mutlaka alınacaktır değil mi? Doğruus biz de üzüldük Allah gençlerimize yol açıklığı nasip etsin…
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Sayın Hasan TAÇOY, bazı dairelere partili olmayan hatta başka partili olan kişileri atayınca parti tabanında bir kaynama oldu diye duyduk. Aslında doğrusunu siz yapıyorsunuz ama ne yazık ki kötü geleneklerimiz halen devam ediyor…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, yeni uçak şirketi kurulması aşamasında bile ortaklar arasında bir sahiplenme kavgası başladı. Ya ortaklarla bir uzlaşı sağlayın ya da projenin asıl sahibinin kim olduğunu açıklayın ki en azından kamuoyu doğru bilgilensin…
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Sayın Serhat AKPINAR, DP genel sekreteri adaylığınızı açıklamanız parti tabanında memnuniyetle karşılandı. Bu arada şu anki genel sekreter arkadaşın da gönlünü almakta yarar var, zira daha çok genç ve tecrübesiz, ancak ileride partinize mutlaka büyük hizmetler verecek kapasitede…
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Sayın Ersin TATAR, birkaç gündür bize ulaşan mahkum aileleri genel af konusunda önderlik etmenizi bekleyen mesajlar göndermeye başladılar. Hukukçulara da danışarak bu konuda bir girişim başlatmanızı bekliyorlar, haberiniz olsun istedik…
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Sayın İsmail ARTER, daha birkaç ay önce belediye başkanlığına aday olmayacağınızı dile getirirken birkaç gündür bölgenizde yine sizin adaylığınıza kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Kesin bir karar verin ki diğer adaylar da ona göre hazırlıklı olsunlar…
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Sayın Yusuf KISA, sizin gazeteden kupon karşılığı daire kazanan hanımefendi daireyi ne zaman alacağının merakı içinde. Bari vereceksiniz ya da vermeyeceksiniz açıklayın ki o da rahatlasın siz de! Umarız en doğru olanı yaparsınız!
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Sayın Erhan ARIKLI, aynen dediğiniz gibi Türkiye’den su gelmesin ama cenabet bile gezeceklerini söyleyenler şimdi suyun sefasını yaşıyorlar. Bakın görün külliye inşaatı bitsin ilk olarak onlar mekanı ziyaret edip, park ve bahçelerinde yine sefa yapacaklar!
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Sayın Ahmet NOYANLAR, sizden daire alıp koçan alamayanların ofisinizi bastıkları ve arbede çıkardıkları doğru mu? Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için en azından detaylı bir açıklama yapmanız yerinde olacaktır…
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