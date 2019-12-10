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Hükümetin Bütçe Ciddiyeti

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

10 Aralık 2019, 08:22

Hükümet bütçe görüşmelerinin lokomotifi.

Meclisi açtılar, nisabı sağladılar.

Sonra Maliye Bakanı konuştu.

Ardından Tatar ve Özersay.

Sonra ne oldu?

Tatar ve Özersay toz duman oldu.

Neden?

E ulu beyler lütfedip konuştular ya!

Onlar çok meşgul, onlar çok yoğun.

Öyle Erhürman yada Ataoğlu’nu dinleyemezler.

Giden değerli zamanlarına yazık.

Konuştular ve takımlarını düğmeleyip uçtular.

Haliye Özersay uçarsa, vekilleri kanat çırpmaz mı?

Tatar sırra kadem basarsa, vekillerinin başı kel mi?

Onlar da pır diye semalara süzülmez mi?

*****

Kim kaldı geriye?

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu.

E sormak lazım Maliye Bakanı’na.

Bu bütçe senin mi sadece Olgun Amcaoğlu?

Bütçe görüşmelerinin nöbetçisi sen misin Amcaoğlu?

Yoksa diğerleri çok meşgul, sen boşta gezen misin?

Vay Olgun Amcaoğlu vay!

Neyse dert etmeye gerek yok.

Arada sana telefon açar “çok meşgul” arkadaşlar.

Yada Whatsapp veya Messengerden mesaj yazarlar.

“Durum ne be gardaş” diye lafa girerler.

“Gelemeyecem ha idare et be Olgun” derler.

Dert etme Amcaoğlu.

Hem olsalar ne olacaktı?

HP şovmenleri foto atacaktı çok çok.

UBP meşgulleri ise Facebook’ta search yapacaktı.

Yani!

Yani yoklukları, varlıklarından ne 1 eksik ne 1 fazla.

******

Velakin durum tespiti yapmadan geçmek zor.

Bu bütçe görüşmeleri bize ciddiyetleri gösterdi.

Kendi bütçesine sahip çıkmayan hükümetin ciddiyetini.

Yada ciddiyetsizliğini.

Bütçeye Özersay -Tatar’ın verdiği önemi.

Ancak, herşeyi görüyor kamuoyu.

Herşeyin mış-miş gibi yapıldığını da farkında.

Övünürken harman yeri isteyenlerin tutarsızlığını.

Halkın verdiği görevi savsaklayanları.

Asli görevlerinin farkında bile olmayanları.

Ama sanılmasın ki halk armut toplayacak.

Bugün halkla alay edercesine davrananlar dikkat etsin.

Halk da onlarla öyle bir alay edecek ki?

Nevri dönecek her birinin.

Bunu da yazın bir kenara.

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