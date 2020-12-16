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Hükümet post-pandemiye odaklanmalı

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

16 Aralık 2020, 04:45

Hükümet Ekim 2021’de seçim öngörüyor.

Öncesi yada sonrası olma durumu da var.

Ancak verilen tarih Ekim 2021.

Ki vurgulamakta yarar var.

Ekim’de seçim olacaksa Hükümete 7 ay kalır.

Bu 7 ay icraat zamanı.

Halen de icraat başlamış değil.

Yasal prosedür güvenoyu sonrası başlıyor.

Kısaca Ocak – Temmuz arası.

Bu 7 ayda olağanüstü icraat beklenmiyor.

Temiz temiz seçime gitmek dışında.

Ancak unutulmamalı.

Kısmetse, Pandemi sonrası bu Hükümet olacak.

Yani yeni normal dönemde.

Geçişi bu Hükümet sağlayacak.

*****

Bu geçiş önemli.

Yeni normalleşme ortaya konack.

Turizm fonksiyonuna kavuşacak.

Nasıl?

Üniversiteler normalleşecek.

Nasıl?

Pandemi yorgunu küçük işletmeler hayata dönecek.

Nasıl?

İşte bu sorulara cevap vermeli Hükümet.

Bu döneme yönelik icraatlar yapmalı.

Ölü denilen bu dönem, koltuklarda oturup geçmemeli.

Bütün enerji post-pandemiye kanalize olmalı.

Planlar, projeler, bütçeler.

******

Bütün dünya aşı çalışmaları ile start almış durumda.

He ülke kendini hazırlamaya başladı.

Değişen dünya dengeleri analiz ediliyor.

Dönüşen toplumlara yönelik çalışmalar yapılıyor.

Yeni döneme nasıl uyum sağlanacağı hesaplanıyor.

Ve bu yeni dönem faklı olacak.

Çünkü hiçbirşey eskisi gibi olmayacak.

Sosyal Devlet tanımı değişecek.

Turizm değişecek.

Alışkanlıklar değişecek.

Ve bu değişime ayak uyduran ayakta kalacak.

Yeni normalde, eski normali ısrar eden kaybedecek.

Şimdiden bunu bilmek gerekiyor.

Ve şimdiden hazırlık yapılması şart.

İşte bu Hükümetin en büyük görevi de bu.

KKTC’yi post-pandemi dönemine hazırlamak.

KKTC’yi kazasız belasız yeni normale uyumlaştırmak.

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