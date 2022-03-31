Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Önce iktidara…
Memleketin geldiği nokta ortada, bir de buna dışa bağımlılık eklenince yapacak çok bir şey yok!
Hükümet edenler kendilerini hem kamuoyuna hem de Ankara’ya anlatacağına tabi ki bu büyük cesaret ister, hala gelecek için vaatlerde bulunuyor…
Ankara bizden sürekli reform istiyor ya bunda da haklıdır ama daha da önemlisi öncelikle Ankara ile KKTC ilişkilerinde yeni bir reforma gidilmesidir!
Şunu da kabul edelim:
Ankara ne dediyse hiçbirini yapmadık…
Ortada geçmişte imzalanan 54 maddelik işbirliği protokolü var!
Tek bir maddeyi bile hayata geçiremedik…
Nedeni gayet açık!
Çünkü reform demek yukarıdan sihirli bir değnek inecek de dokununca ortalık güllük gülistanlık olacak değil…
Aksine bazı büyük sıkıntılar yaşanacak demektir!
Öncelik özveridedir…
Sen vereceksin ki sonra istemeye yüzün olsun!
Ama bizim işimiz gücümüz kolaycılık…
Lale devrinin sona erdiğini kimse kabul etmek istemiyor!
Çünkü işine gelmiyor…
…
Hükümet edenler bazı gerçekleri artık cesurca konuşmak, halkına anlatmak zorundadır…
Ülkeye kaynak akışının ancak reformların gerçekleşmesiyle normale gireceğini söylemek, ne ayıptır ne günahtır!
Ankara ile yaşanan acılı da olsa bazı gerçekleri ülke insanının da bilme hakkı vardır…
Son 20 yılda konuşulan ama bir türlü uygulamaya geçilmeyen Belediyeler Reformu da bunlardan sadece bir tanesidir!
Gelen de salladı giden de salladı ve şimdi duvara tosladık…
Oysa reform varsa para da var kaynak da!
Sağlıklı bir ilişki mi kesinlikle değil…
Ama belli ki artık kandırılmak istemiyor aksine altına imza atılar reform paketlerinin hayata geçirilmesini istiyor!
Burada kim hükümet olursa olsun karşılaşacağı ilk gerçek bu olacak…
Şimdi bize mademki imzaladın niye yerine getirmiyorsun diye sormazlar mı?
Ankara’ya karşı korkak politikalar devam ettiği sürece de maaş ödememe de dahil sıkıntılar ardı ardına yaşanacak…
Ankara ile sağlıksız ilişkiler devam ettiği sürece de tehlikenin boyutları her geçen gün artacaktır!
…
Muhalefet ve sendikalar da aslında dostlar alışverişte görsün diye kısır tartışmaların içinde kavrulup gidiyor…
Ülke gerçekleri ortada olduğu halde!
Tufan hoca sürekli diyor ya biz iktidar olsak böyle olmazdı diye…
Aslında elinde bir formül filan yok!
O sadece muhalefet hatta muhalefetin anası olduğu için eleştiri hakkını kullanıyor…
Ama bir şeye yaramıyor!
Çünkü bu işin formülü filan yok…
Eğer kaynak konusunda tek seçenek Ankara ise onunla imzaladığınız protokolleri harfiyen yerine getireceksiniz!
Bunu yapmazsanız gideceksiniz yerinize başkası gelecek…
O yapmazsa yine başkası!
Bu böyle devam edip gidecek…
Reform demek elini taşın altına koymak demek…
Ama sadece bazı kesimlerin değil tüm kesimlerin!
İmzalayıp da sonra köşe bucak kaçmak artık tarihte kalmıştır…
…
Ardı ardına yapılan son okkalı zamlar birkaç aydır devam ediyor…
Ama havalar buz gibi olduğu için sendikalar birkaç basın bildirisi ile işi geçiştirdi!
Şimdi ülkeye bahar geldi sokağa dökülme zamanı geldi…
Bundan böyle ortalık ana baba gününe dönecek!
Yollar kapanacak, en ateşli açıklamalar yapılacak…
Kim bilir belki de geçmişte yaşanan meclis basma eylemi bile yaşanabilecek?
Peki sonra ne olacak!
Koskocaman bir sıfır…
Olan ülke huzur ve iç barışına olacak!
Yapılan sonlar elbette insanlarda ne moral bıraktı ne motivasyon ama yaşanan sıkıntılara çözüm üretmenin tek seçeneği ortak paydalarla birleşmektir…
…
Her kesin haklı olduğu bir dönemden geçiyoruz aslında…
Ama bir de herkesin haksız olduğu bir dönem bu!
Bildiğimiz tek şey biz bu kafayla gidersek, ortak sorunlara ortak çözümler üretemezsek kaosları kendi ellerimizle yelleriz ve bunun da sonuçlarına katlanırız…
Sonra da kimsenin şikayet etmeye hakkı olmaz!
Bu kafayı değiştirmezsek de bugünleri ileride çok arayacağız, demedi demeyin olur mu?
MESAJ KUTUSU
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