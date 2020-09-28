Derviş Gezer

O uçağın ineceği önceden bilinmiyor muydu?
Gelenlerin taşınması hesaplanmamış mıydı?
Son dakika denen karar neden son dakika?
Mazareti var Tolga Atakan’ın.
Mazareti son dakika olması.
Ama neden son dakika?
Neden Tolga Atakan?
08:00’de inecek uçak için 06:00’da karar ürettim diyor.
Nedenmiş o?
O uçağın iniş izni sende Tolga Atakan.
Uçak geleceğini 2 saat önce mi haber aldın yoksa?
İhale için zaman vardı Tolga Atakan.
O zamanı da sen yaratmakla yükümlü idin.
Çünkü hukuk mecburiyettir.
Yasa zamanlamaya koordine bir kağıt parçası değil.
*****
Yasa uygunluğu zaruridir.
Yoksa usulsuz olunur.
Hukuka uymak ise bir seçenek değildir.
Yoksa hukuksuz olunur.
Zaman yoktu, vakit kalmamıştı diyemezsin.
Devletin parası 2 dudağına kalamaz Tolga Atakan.
Böyle bir mazarete sığınmazsın.
Sığınırsan yada sığınacağını sanırsan da aldanırsın.
Bunun hesabı sorulur.
Çünkü ihale bir alternatif değil.
Yasa gereği ihale bir mecburiyettir.
Bu yüzden bunun hesabı verilmeli.
Ve elbette bu hesabı vermelisin Tolga Atakan.
*****
Halk seni sahiplenmişti Tolga Atakan.
Ciklos kazasına dek yıldızın parlaktı.
O feci kazaya rağmen Bakan kaldın.
Sonra kayınbiraderini işe aldın.
Durduracağım, benden habersiz işe alındı dedin.
Ama ne yaptın?
Durdurmadın ve sessizce Ulaştırma’dan Ekonomiye kaydırdın.
Yani kayınçon hala Devlette.
Jet Skandalında sorumluluğun yok gibi davrandın.
Yine o Bakan koltuğundan kalkmadın.
Şimdi de ihalesiz işlerin olduğunu gördük.
Ve her zamanki gibi mazaretler sıraladın.
******
Olmadı Tolga Atakan.
Öncekiler de olmamıştı.
Bu da olmadı.
Mazeretlerinden gayrı tek bir fark yaratamadın.
Artık zamanın geldi, durma buralarda.
Sezar, Geldim, Gördüm, Yendim demişti.
Sen ise Geldin ve Gördün.
Ama yenemedin.
Sadece ve sadece bu düzene yenildin...