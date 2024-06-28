Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, Türk Dünyası Arabulucular Birliği ile çalışma toplantısı yaptı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Salonunda gerçekleşen toplantıda Azerbaycan Cumhuriyeti Arabulucular Konseyi Üyesi Orxan Mahmudov ile Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi Ürün Solyalı da hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, burada yaptığı konuşmada, nüfusun her geçen gün arttığını ve bunun da mahkemelerin üzerine ciddi bir yük oluşturduğunu söyledi.

Geciken adaletin adalet olmadığını dile getiren Öztürk, KKTC’ye arabuluculuk makamının getirilmesinin önemine değindi.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel de, 2015 sonrası Türkiye’de ciddi bir bilgi birikiminin oluştuğunu, bugün 40 bine yakın arabulucunun hizmet verdiğini ve dört milyona yakın uyuşmazlığın çözüldüğünü ifade etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Arabulucular Konseyi Üyesi Orxan Mahmudov da, ülkesindeki arabuluculuk makamıyla ilgili yasal mevzuatı paylaştı.