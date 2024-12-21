Haydarpaşa Ticaret Lisesi (HTL) öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen 21'inci Uluslararası Gastronomi Festivali’nde 10 altın, 2 gümüş ve bir de bronz madalya kazandı.

Okuldan verilen bilgiye göre, Şile Belediyesi ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) iş birliğiyle düzenlenen gastronomi festivaline katılan 13 öğrenci, 2 bin yarışmacıyla çeşitli kategorilerde yarıştı. Yarışmalarda 140 şeften oluşan uluslararası jüri görev yaptı.

HTL öğrencileri, kazandıkları madalyalarla ülkeye bu akşam başarıyla dönüyor.

HTL öğrencileri, daha önce de Gastro Antalya’da en iyi lise ödülü kazanmıştı.