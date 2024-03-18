Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire’de görüştüğü belirtildi.

“Kathimerini” internet sayfasına göre, Mısır ile AB stratejik ve kapsamlı ortaklık konusunda Avrupalı liderlerle Mısır Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmede yer almak amacıyla Kahire’de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün öğleden sonra, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile baş başa bir görüşme gerçekleştirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel konular ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ele alındı.

Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında Mısır Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi.

-Hristodulidis Belçika Başbakanı ile de görüştü

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün Kahire'de ayrıca Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile de bir araya geldi.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, “X” platformundan yaptığı açıklamada, iki yetkili arasındaki görüşmede AB-Mısır ilişkilerinin stratejik olarak geliştirilmesi ile Gazze’deki durumun ele alındığını ifade etti.

-Hristodulidis’ten açıklama

“Sigmalive” internet sitesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Mısır ile AB stratejik ve kapsamlı ortaklık deklarasyonunun imzalanmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı ile Avrupalı liderlerin ortak basın toplantısı çerçevesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Böylesi bir tarihi güne katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ve onuru dile getiren Hristodulidis, “bugün, Mısır ile AB arasında stratejik ve kapsamlı ortaklığın başladığına” vurgu yaptı.

Hristodulidis, ortak deklarasyonun imzalanmasına öncülük eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e de teşekkürlerini sundu.

Güney Kıbrıs’ın sadece coğrafi olarak Mısır’a yakın AB üyesi ülke olmadığını, Güney Kıbrıs ve Mısır’ın, son yıllarda derin stratejik iş birliğine dönüşen, tarihi dostluğu paylaştığını söyleyen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın ayrıca bölgedeki istikrar kapısı olarak Mısır’ın oynadığı kritik rolü çok iyi bilmesiyle, Mısır ile AB arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesini savunduğunu ifade etti.

Bu gelişmeye tanıklık etmenin gururunu da yaşadıklarını ifade eden Hristodulidis, Mısır ile birlikte, barışçıl Doğu Akdeniz ve Orta Doğu için ortak vizyonu paylaştıklarını da söyledi.