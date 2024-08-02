Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik özlü görüşmelerin yolunu açacak birtakım ön hazırlıkların son dönemde gelişme halinde olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Başkanlık Sarayı’nda dün yapılan dış Rumlar toplantısında konuşma yapan Hristodulidis, yurtiçi ve yurtdışındaki herkesin en büyük endişesinin Kıbrıs sorununun çözülmesi, memleketin geleceği, bağımsızlık, askerin adadan ayrılmasının gerekliliği ve yeniden birleşme olduğunu kaydederek, ancak o zaman gösterdikleri çabanın ve verdikleri mücadelenin karşılık bulacağını belirtti.

Habere göre Hristodulidis, ısrarlı çabalarının ardından uluslararası toplumun ilgisini yeniden Kıbrıs sorununa odaklamayı başardıklarını ifade ederek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri tarafından kişisel temsilci atanmasını sağladıklarını kaydetti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın zamanda Paris’te görüşme fırsatı da bulduğunu ve BM’den de ön hazırlıklarla ilgili bilgiler geldiğini belirtti.

Habere göre Hristodulidis, bu çabada yurtdışında yaşayan Rumların da ezeli katkısı olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’a olan sevgilerini her daim dile getirdiklerine işaret etti.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Kayıp Şahıslar Komitesi Rum üyesi Leonidas Pandelidis’in toplantıdaki konuşmasına yer verdi.

Habere göre Pandelidis, dış Rumların, yaşadıkları ülkelerin hükümetlerine baskı yaparak, bu ülkelerin de Türkiye’ye baskı yapmasını ve Türkiye’yi kayıplar konusunda elinde bulunan bilgileri vermeye zorlamasını sağlaması gerektiğini söyledi.

Gazete, Pandelidis ile komite üyelerinin toplantıda, 1981 yılında kurulan, ancak 2006 yılında çalışmaya başlayan komitenin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.

En büyük problemin, askeri bölgeler içerisinde kalan yerlerdeki kazı çalışmaları olduğuna ve bu bölgelerde kazı yapabilmek için alınması gereken iznin 3 yılı geçen bir sürede alınabildiğine işaret edilen toplantıda, hayatta olan şahit sayısının azaldığı ve KKTC’deki kentsel yapılaşmanın artmasıyla işlerin zorlaştığı belirtildi.

Haberde, “Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) Başkanı Philip Christopher’ın da, Pandelidis ile ekibinden dış Rumların kayıplarla ilgili nasıl katkı koyabileceği konusunda yol göstermesini istediği ifade edildi.