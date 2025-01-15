Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la 20 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirecekleri görüşmeye olumlu bir sonuç elde etme arzusuyla gideceğini söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la 20 Ocak’ta gerçekleştirecekleri görüşmeye olumlu bir sonuç elde etme arzusuyla gideceğini ifade eden Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da görüşmeye aynı arzuyla gitmesini ve Kıbrıs halkının tamamının yararına olacak sonuçlar ilan edebilmeyi umduklarını dile getirdi.

Dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tatar’la pazartesi günü yapacakları görüşmeyle ilgili soruları yanıtlayan Hristodulidis bunun sınır kapılarıyla ilgili durumu gözden geçirmeleri için Cumhurbaşkanı Tatar’dan talep ettiği bir görüşme olduğunu söyledi.

-DiCarlo ile Stewart’ın temasları

Gazete başka bir haberinde ise “bugüne kadar elde edilen bilgilere göre” BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun şubat ayı ortalarında Atina, Lefkoşa ve Ankara’yı ziyaret etmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete DiCarlo’nun mart ayında İsviçre’de gerçekleşecek gayriresmi genişletilmiş temaslarla ilgili zemin hazırlamak amacıyla üst düzey yetkililerle temaslarda bulunmasının planlandığını kaydetti.

Öte yandan gazete, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın bu hafta New York’ta bulunduğunu ve BM yetkilileri yanı sıra müdahil ülkelerin daimî temsilcilikleriyle bir dizi temasta bulunduğunu kaydeden gazete, Stewart’ın UNFICYP’e asker gönderen ülkeleri bilgilendirdiğini de belirtti.

Stewart’ın yarın kapalı oturumda BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceğini de anımsatan gazete, BM Güvenlik Konseyi'nin ise barış gücünün görev süresinin uzatılması kararıyla ilgili olarak 31 Ocak’ta toplanmasının beklendiğini ekledi.

Alithia gazetesi ise “Sınır Kapılarıyla İlgili Değişken Beklentiler” ara başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında 20 Ocak’ta yapılacak görüşmenin değişken beklentilerle beklendiğini öne sürdü.

Gazete yeni geçiş noktaları açılması konusunun iki liderin New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi yemekteki taahhüdü olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kamuoyu önünde Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in önerisini reddetmesi ve yalnızca “Mia Milia” (Haspolat) sınır kapısının açılmasında ısrar etmesine bağlı olarak, görüşmenin açıklamalar yapılmadan tamamlanmasının beklendiğini ileri sürdü.

Gazeteye göre “diplomatik bir kaynak” ise gazeteye açıklamasında her şeyin değişken olduğunu ve en sonunda, kamuoyunda yapılan açıklamalara rağmen, çeşitli taleplerin aşılması ve yeni sınır kapılarının açılması konusunda mutabık kalınmasının ihtimal dahilinde olduğunu ekledi.

Politis gazetesi de konuyla ilgili haberinde ileriki günlerin Kıbrıs sorunuyla ilgili özlü bir diyaloğun gerçekleşeceği zaman çerçevesiyle alakalı olarak önemli olduğuna işaret etti.

Böyle bir değerlendirmeyle ilgili referans noktasının iki liderin ara bölgede yeni geçiş noktaları açılmasıyla ilgili olarak orta yolu bulma çabası olduğunu kaydeden gazete, böyle bir hamlenin Kıbrıs sorununun özü olmayabilecek konularda olsa dahi, çıkmazı kırabileceğini savundu.