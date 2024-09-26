Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne seçilmek üzere adaylarla yapılan mülakatların ardından, Rum Yönetimi tarafından sunulan listeyi ret ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Rum Yönetimi tarafından sunulan listesinin ret edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, hukukçu Ahilleas Dimitriadis’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya dayanarak, komitenin, bunların kimler olduğunu açıklamaksızın, adayların seçilme kriterlerine uymadığına kanaat getirdiğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in üç kişiden oluşan bir liste verdiğini yazan gazete, Rum Yönetimi’nden yeni bir liste vermesinin talep edildiğini kaydetti.

Gazete, daha önce geçmişte benzer bir olayın yaşanmadığına da dikkat çekti.