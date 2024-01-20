Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in saatlik kazancının 91,5 Euro olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, “Slot.Day” tarafından yapılan araştırmaya göre Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’taki ortalama maaşa kıyasla Avrupa’da en iyi maaşı olan dördüncü Başkan olduğunu yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in yıllık kazancının 174 bin 637 Euro olduğunu ve bu kazanca, eskiden yaptığı devlet memurluğundan aldığı emeklilik maaşı ile kirada bulunan evlerinden elde ettiği kazancın dahil olmadığını kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in yıllık kazancının, Güney Kıbrıs’taki ortalama maaştan 6,51 kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.