Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 11 kamu iktisadi teşebbüsünün (KİT) yeni yönetim kurulu başkan ve üyeliklerine atamalar yaptığı, Rum sözcü tarafından dün açıklanan atamalarda başkan ve üyelerin niteliklerinden çok siyasi dengelere dikkat edildiğinin görüldüğü bildirildi.

Politis, “KİT’lere Atamalar Yine Çıtanın Altında” başlıklı haberinde, üyeleri açıklanmayan Danışma Kurulu tarafından belirlendiği kaydedilen KİT yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinin, Hristodulidis’in hükümet ortakları arasında paylaştırıldığını, AKEL’e hiç yer verilmemesinin dikkat çektiğini yazdı; üyeler arasında yetersiz kişiler ve çıkar çakışması olanlar bulunduğuna vurgu yaptı.

Gazete “TEPAK’a Cuntacı” ara başlığı altında, Hristodulidis’in Yönetim Kurulu atamalarında uyguladığı yöntemin “ciddiyetine örnek” olarak Teknoloji Üniversitesi (TEPAK) yönetim kuruluna “ELAM’ın Limasollu tanınmış yetkilisi ve cuntacı Yeorgios Papadopulos’un sosyal medya paylaşımlarının "fanatik hayranı” olarak nitelediği Konstantinos Kostalias’ı atamasını gösterdi.

Kostalias’ın atandığı haberiyle birlikte tepki ve protesto fırtınası koptuğuna dikkat çeken gazete, bu nedenle Hristodulidis’in dün akşam, Kostalias’ın atama kararını iptal edeceğini açıklamak zorunda kaldığını yazdı.

Alithia haberi manşetten “N. Hristodulidis Kendi Adamlarını Kayırdı” başlığıyla aktardı