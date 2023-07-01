Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, AB Zirvesi Sonuç Bildirgesi’ne ilişkin açıklamalarını dün de sürdürdü ve bildirgenin “Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında atılmış ilk önemli adım olduğu” iddiasında bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısının dün tamamlanmasının ardından Brüksel’den ayrılışı sırasında yaptığı açıklamada, toplantının sonuç bildirgesinin “Kıbrıs sorununun çözümü çabalarındaki ilk önemli adım olduğunu” söylediğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, söz konusu sonuç bildirgesinde “Kıbrıs sorununda, kendi çabaları sonrasında oluşan önemli bir adım gerçekleştiği” iddiasında bulunarak “en önemli unsur, ortaklarımızın özlü müzakerelerin başlamasına hazır olduğumuzu anlamalarıdır” şeklinde konuştu.

Sonuç bildirgesinde Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmiş olduğunu öne sürerek, bu unsurun önemine de dikkat çeken Hristodulidis, sonuç bildirgesinin onaylanması öncesinde zirvede yaptığı toplantıda ise “Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye’yi AB’ye, Batı’ya ve hatta NATO’ya daha yakın hale getireceğini söylediğini” ifade etti.

Hristodulidis, “Hollanda başbakanı, Avusturyalı liderler, Lüksemburg ve Slovenya’nın, kendisinin bilgilendirmelerinden sonra yaptıkları açıklamalara” atıfta bulunarak; “normalde Kıbrıs sorununa ilgi göstermeyen ülkelerin açıklamalarından duyduğu memnuniyeti” de dile getirdi.

Öte yandan Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Yetersiz Sonuçlar Hakkında Akrobatik İfadeler” başlığı altında verirken, Hristodulidis’in açıklamalarının aksine AB’nin sonuç bildirgesinde, daha öncekilerle aynı ifadelerin yer aldığını, Hristodulidis’in söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in dünkü açıklamalarına da yer verdiği haberinde, Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi’nin Kıbrıs sorununda bir hareketlenme yaratmadığı, aksine çözümün temelinin ne olacağına dair bir ifadenin bildirgede yer almadığını vurguladı.

Bildirgede “iki toplumlu, iki kesimli federasyon” çözümüne ve kapalı bölge Maraş’ın durumuna değinilmediğini belirten gazete, Rum yönetiminin, AB’nin bir temsilci ataması hedefinin tamamen gerçek dışı olduğunun da ortaya çıktığını savundu.

- AKEL’den eleştiri

Gazete haberinin devamında ise, AKEL’in Hristodulidis’in açıklamalarına yönelik eleştirilerini aktardı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, AB sonuç bildirgesinde, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne, BM çatısı atlında müzakerelerin başlaması sonrasında katkıda bulunmaya hazır olduğu şeklinde, önceki bildirgelerdeki ifadelerin yinelendiğini belirtti.

Stefanu, AB’nin bu sonuç bildirgesiyle, “Tıpkı 2004 yılında Annan Planı’ndan olduğu gibi elindeki unsurları kullanacağı ve 2017’de Crans Montana’da olduğu gibi çözümün içeriğine yardımcı olacağı ancak çözüm müzakerelerinin ilerlemesinin sorumluluğunun BM’de olduğu” mesajını verdiğini de vurguladı.

TAK