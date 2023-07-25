Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın yurt dışında görev yapan büyükelçileriyle dün gerçekleştirdiği yıllık toplantıda, Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs’ın AB’deki hedefleri, aynı zamanda ABD’yle olan ilişkilerden söz ettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “BM Genel Kurulu Dönüm Noktası” başlığıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorunundaki çabalarla ilgili belirleyici dönüm noktasının, önümüzdeki Eylül ayında New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantısı olduğunu yazdı.

Rum kesiminin, çıkmazın ortadan kalkmasına ve müzakerelerin yeniden başlaması için şartların oluşmasına yol açacağını umarak önümüzdeki dönemde ve özellikle New York’ta gerçekleşecek görüşmelere yatırım yaptığını yazan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Hristodulidis’in dün Rum diplomatlarla görüşmesinde Kıbrıs sorununa atıfta bulunduğunu ifade etti.

Hristodulidis’in büyükelçileri, önümüzdeki dönemde Rum kesimi tarafından neler beklendiği ve Kıbrıs sorunundaki tüm çabanın neye göre değerlendirileceği konusunda bilgilendirdiğini kaydeden gazete, Rum kesimi açısından önümüzdeki iki ayın belirleyici olarak addedildiğini ve çabaların tüm ağırlığının da Eylül ayında New York’ta yapılacak görüşmelere verildiğini ifade etti.

Kıbrıslı Rum diplomatların ise BM Genel Kurulu öncesindeki dönemde ve yaz ortasında, New York’ta yapılacak temasların uygun bir şekilde hazırlanmasıyla uğraşacaklarını yazan gazete, temasların gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, gerekse Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos açısından farklı düzeylerde gerçekleşeceğini belirtti.

Hristodulidis’in Rum büyükelçilere atfen yaptığı konuşmada, dış politikanın geriye kalan eksenleri ve büyükelçilerin de temaslarında nereye ağırlık vermeleri gerektiği üzerinde durduğunu kaydeden gazete, Hristodulidis’in dünkü görüşmedeki ifadelerine dayanarak, Rum diplomasisinin AB içerisinde ve bölge ülkelerine yönelik hareket edeceğini bildirdi.

Hristodulidis’in herkesin bölge ülkeleriyle çalışması gerektiğini vurguladığı, çünkü Türkiye’nin sürekli yaptığı açılımlar göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemin Rum kesimi açısından kritik addedildiğine işaret edildi.

Hristodulidis’in toplantının başında, bunun görevini devralmasının ardından Rum kesiminin yurt dışında görev yapan büyükelçileriyle ilk görüşmesi olduğuna işaret ettiğini de yazan gazete, Hristodulidis’in büyükelçilere hitap ederek, Kıbrıs sorununda oynayacak önemli bir role sahip olduklarını belirttiğini aktardı.

Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması prosedürlerine AB’nin aktif katılımına dair önerisine, Avrupa Birliği (AB) ile özellikle Fransa ve Almanya’nın yanıtının oldukça olumlu olduğunu da savunan Hristodulidis, bunların kendisi tarafından açıklanan önerinin uygulanması için çalıştıklarını da söyledi.

Güney Kıbrıs’ın üstleneceği AB dönem başkanlığı ışığında, AB alanında Avrupa konularındaki müdahalelerin artırılmasının altını da çizen Hristodulidis, büyükelçilerle görüşmesinde Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin yanı sıra iktisadi diplomasi konularına da değindi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın yurt dışında görev yapan büyükelçilerinin, Hristodulidis’le görüşmelerinin öncesinde Dışişleri Bakanlığının önder kadrosuyla bir araya geldiklerini de ekledi.