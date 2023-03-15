Lefkoşa, 15 Mart 23 (TAK): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan parlamentosunda yer alan partilerin başkanlarıyla yaptığı görüşmede, “Kıbrıs sorunundaki çıkmazın AB’nin daha etkin katılımıyla aşılması yönündeki isteklerini” dile getirdi.

Haravgi gazetesi, Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Yunan parlamentosundaki muhalefet partileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Habere göre Hristodulidis, SİRİZA Başkanı Aleksis Çipras, KKE Genel Sekreteri Dimtris Kutsumbas ve diğer küçük partilerin başkan ve temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde hükümetinin arzusunun, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın AB’nin birincil rol üstlendiği bir girişimle aşılması olduğunu dile getirdi.

SİRİZA Başkanı Çipras görüşme sonrasındaki açıklamasında, Hristodulidis’in önerisinin olumlu sonuç vereceğine olan inancını dile getirirken, KKE Genel Sekreteri Kutsumbas ise “işgal ordusunun, garantilerin ve üslerin olmadığı, tek vatandaşlığı, egemenliği ve temsiliyeti olan tek devletli üniter bir ülkeyi destekledikleri” mesajını verdi.

(SB/GÜL)