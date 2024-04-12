Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, bu akşam yapılacak olan çalışma yemeğine katılmak üzere Viyana’ya gideceği bildirildi.

Politis gazetesi, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer’in daveti üzerine düzenlenecek yemeğe, AB üyesi ülkelerin liderlerinin katılacağını ve yemekte, AB’nin önümüzdeki 5 yıl için stratejik gündeminin ne olacağının belirleneceğini yazdı.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in, çalışma yemeğinde daha güçlü bir Avrupa için stratejik önceliklerin, güvenlik ile savunmanın, rekabet edilebilirlik ve sosyal refaha ilişkin konuların, çevresel konuların ve AB ilke ve değerlerine ilişkin konuların ele alınacağını söylediğini kaydetti.