Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün yapılacak Avrupa Konseyi zirve toplantısına katılmak üzere dün Brüksel’e gittiği haber verildi.

Hristodulidis’in bu sabah Avrupa Halk Partisi toplantısına katılacağını, akabinde de Avrupa Konseyi zirve toplantısı çalışmalarına katılacağını yazan Haravgi gazetesi, Avrupa Konseyi zirve toplantısı çalışmalarında çok yıllık mali çerçevenin revizyonu yanı sıra Ukrayna ve Orta Doğu’daki durumla ilgili konuların ele alınacağını belirtti.

Gazete Hristodulidis’in zirve toplantısında Orta Doğu’daki duruma da atıfta bulunacağı bir konuşma yapacağını ekledi.

-Kombos Brüksel’de toplantılara katılacak

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, AB üye ülkeleri ile Hint-Pasifik bölgesi ülkelerinin dışişleri bakanlarının 3’üncü bakanlar toplantısı yanı sıra 24’üncüsü yapılacak AB-Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bakanlar toplantısı ve AB Dışişleri Bakanları Gayri Resmi (Gymnich) toplantısına katılmak için Brüksel’e gittiğini yazdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, Hint-Pasifik bölgesiyle ilgili bakanlar toplantısının 1-2 Şubat tarihlerinde yapılacağını yazan gazete, 2 Şubat akşamı ise AB’nin ASEAN üye devletleriyle 24’üncü bakanlar toplantısının yapılacağını belirtti.

Kombos’un 2-3 Şubat tarihlerinde ise Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Gymnich toplantısı çalışmalarına katılacağını kaydeden gazete, Kombos’un Brüksel’de bulunacağı süre içerisinde Avrupalı muhataplarıyla temaslarda bulunacağını, aynı zamanda Hint-Pasifik bölgesi ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla ve diğer yetkililerle ayrı ayrı görüşmelerde bulunacağını ekledi.