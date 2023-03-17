Lefkoşa, 17 Mart 23 (TAK): Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye’yi ve Kıbrıs Türk tarafını, AB’nin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına katılımının “çıkarlarına olacağına” ikna etmeye öncelik verdiğini açıkladı.



Fileleftheros’un haberine göre Letimbiotis Rum radyosuna yaptığı açıklamada, Türk tarafının iki devlet çözümü tezini ortaya koyuyor olması nedeniyle Hristodulidis’in Türkiye’yi ve Kıbrıs Türk tarafını argümanına ikna etme çabasının, iki devlet tezine sahip olmaları nedeniyle kolay olmayacağının bilincinde olduğunu da söyledi.

Letimbiotis BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Ada’yı ziyaretinin, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, müzakereleri yeniden başlatma çabasına ve iki bölgeli iki toplumlu federasyonla ilgili kararlara bağlı olduğu mesajı verdiği görüşünü ortaya koydu. Rum Sözcü, Hristoduldis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve DiCarlo ile ortak görüşmeye her an hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Gazete, DİKO’nun, Cumhurbaşkanı Tatar’ı “kabul edilemez” diye nitelediği Türk tezlerinde ısrar ederek “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün sorumlusunun Türk tarafı olduğunu gösterdiğini” iddia ettiği bir açıklama yayımladığını yazdı.

Habere göre açıklamada “Avrupa Birliği’nin daha aktif müdahil olması talebi ve Kıbrıs sorunundaki kabul edilemez tavrını değiştirmeye mecbur etmek için Türkiye’ye baskı yapılmasını cesaretlendirecek şartları yaratmaya yönelik Kıbrıs-Yunanistan işbirliği çok doğrudur” denildi.

(ŞA/ÖK)